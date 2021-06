Presume triunfos de Morena e ironiza: 'nos fue muy mal'

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió nuevamente los triunfos electorales de Morena en Gubernaturas y la Cámara de Diputados e ironizó que a su movimiento "le fue muy mal".

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, subrayó que en la elección intermedia del 6 de junio Morena ganó 11 de las 15 Gubernaturas en disputa y obtuvo 185 de 300 distritos electorales para para Cámara baja.

"Y ya los resultados, pues ya hablamos. Que si ganamos o perdimos, pues eso hay que dejárselo a la gente, yo nada más voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal, que el movimiento al que pertenezco, de 15 Gubernaturas", destacó.

"Obtuvo democráticamente, legítimamente el triunfo en 11, nos fue muy mal, muy mal; y en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy mal".

Aunque la coalición "Juntos Haremos Historia" perdió el 17 por ciento de sus votos en la elección para diputados federales, López Obrador también ironizó sobre los resultados de la oposición.

"Los del partido conservador avanzaron bastante", dijo.

En contraparte, el mandatario federal rechazó hablar de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los influencers que apoyaron al Partido Verde.

"Eso es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelvan. No voy a opinar, ya hablé bastante de lo de las elecciones, dije que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho", agregó.

- ¿Es correcto, Presidente?, ¿es correcto que hagan ese tipo de (campañas)?, se le preguntó en la conferencia mañanera.

-No, no es correcto, respondió.

La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales investiga a entre 15 y 80 famosos e influencers que el pasado fin de semana difundieron mensajes en favor del Verde durante la veda electoral.

Conductores de televisión como Raúl "El Negro" Araiza, Brandon Peniche, Laura G., y Karla Díaz, hablaron de las propuestas de este partido.

El jefe del Ejecutivo afirmó que los comicios del domingo no fueron elecciones de Estado, como ocurría en el pasado, aunque reconoció que hubo algunos actos indebidos y violaciones electorales.

"No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones, eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador", apuntó.

"Esos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la Presidencia, a todo el pueblo. Nada que ver. En ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes, ahora me da mucho gusto de que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos".

Lo más destacado de la elección intermedia, añadió el Mandatario, fue la participación de la gente y que se respetó el voto de los ciudadanos.