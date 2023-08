Presume Sedena Fuerza de Reacción de la GN

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó una demostración a legisladores de los organismos de reciente creación como la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, una unidad que se estrenó desde octubre de 2022.

Como parte de la agenda de trabajo acordada entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal y la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública del Congreso de la Unión, el día de hoy se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Campo Militar No. 1-A en la Ciudad de México.

En el encuentro, encabezado por el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, también se mostró a los asistentes las funciones del Batallón de Atención de Emergencias, Fuerza Especial Conjunta, Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz.

Además, se dio a conocer el próximo encargo que tendrá el Ejército Mexicano al asumir la Presidencia de la Conferencia de Ejércitos Americanos, a partir de enero del año 2024.

La comitiva estuvo integrada por así como por el presidente de la Comisión Bicameral, Senador Cristóbal Arias Solís; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; así como los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Elvia Marcela Mora Arellano, Damián Zepeda Vidales y Miguel Ángel Mancera.

Además, los diputados Ricardo Villarreal García, Francisco Javier Huacus Esquivel, Javier Joaquín López Casarín y Juan Isaías Bertín Sandoval.

"Se dieron a conocer las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en acatamiento a las facultades conferidas en el artículo quinto transitorio constitucional".

Se indicó que la Sedena continuará fortaleciendo a la Guardia Nacional en materia de reclutamiento, profesionalización, cuadros de mando, adiestramiento, capacitación policial, abastecimiento de armas, equipos y otras necesidades logísticas.

El 27 de julio la reunión entre las fuerzas armadas y los legisladores ocurrió en las instalaciones del Centro de Mando y Control del Estado Mayor de la Armada.

Ahí el Gabinete de Seguridad planteó ante senadores y diputados un escenario en el que las Fuerzas Armadas podrían retornar a sus cuarteles en aquellos estados y municipios donde su presencia ya no sea requerida.

En mayo, el investigador Alejandro Madrazo Lajous cuestionó a diputados y senadores de la Comisión Bicamaral, que se formó para darle seguimiento a las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, por creer que el Ejército va a aportar información de su desempeño.

En un tono que sonó a regaño, el profesor de tiempo completo del CIDE puso como ejemplo el espaldarazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador obsequió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, envuelto en un escándalo por la polémica compra millonaria que hizo de un departamento en Huixquilucan.

"La Sedena no les va a dar información o no les va a dar información relevante. No pueden seguir siendo un órgano pasivo que recibe y analiza los informes porque todos sabemos que la Sedena esconde información", sostuvo