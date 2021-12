Presume Delgado unidad con candidatos a gobernador

Ciudad de México.— El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con los seis candidatos a gobernador de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Luego que la designación de candidaturas en dichas entidades generó la protesta de algunos de los aspirantes, Delgado y los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación se comprometieron a trabajar en equipo y en unidad.

En el encuentro estuvieron presentes Nora Ruvalcaba, designada como candidata para Aguascalientes, Marina Vitela, de Durango; Julio Menchaca, de Hidalgo; Salomón Jara, de Oaxaca; Mara Lezama, de Quintana Roo, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

El dirigente advirtió que sólo con unidad hacia dentro y movilización hacia afuera será posible llevar la transformación a cada rincón del territorio nacional.

En su turno, los coordinadores estatales se comprometieron a conducirse bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, y a organizar a la gente y fortalecer a la militancia.

El evento tuvo lugar un día después de que el senador por Morena, José Ramón Enríquez, acusó que en los estados de Durango y Oaxaca los candidatos a la gubernatura fueron designados el 18 de diciembre, es decir, antes de que concluyera el levantamiento de las encuestas en ambas entidades.