Presume AMLO inversión de EU en Tren Maya

Estados Unidos está dispuesto a invertir en el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste del País, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ayer, tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el Secretario de Comercio del Gobierno de Estados Unidos y me transmitió un mensaje del Presidente Trump.

"De que están dispuestos a invertir y ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste", expresó Obrador al encabezar un evento en el centro de la capital de Campeche.

Por otro lado, el Mandatario federal reiteró que su Gobierno hará licitaciones abiertas para la compra de medicamentos luego de "vetar" a las tres proveedoras consentidas de Enrique Peña NIeto.

El objetivo, dijo, es adquirir medicamentos a mejores precios y acabar con la "robadera".

"Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Es un monopolio y lo peor es que, como ustedes saben y lo acabamos de decir, no había medicinas. Ya no es así, ahora vamos convocando a licitaciones para comprar medicinas.

"Abiertas, y no sólo a proveedores nacionales, también internacionales, pero vamos a conseguir las medicinas a precios más baratos, se acaba la robadera", manifestó.

En la búsqueda de la unidad por el bien de México, el Presidente sometió a 'consulta' el mantener relación con el Gobierno de Campeche o distanciarse de él.

"Que levanten la mano los que piensen que debemos de pintar nuestra raya y no tener relación con el Gobierno del Estado. Muy poquitos, no alcanzo a ver, pero muy poquitos".

"Que levanten la mano los que piensen que debemos de trabajar unidos y coordinados. Ahí está la cosa. Tenemos que unirnos todos y miren, tengan confianza, vamos a ir avanzando", prometió el Presidente.

Y anunció que cumplirá a los pescadores del Estado de no subir el precio del diesel.

"Y también aprovecho para decir que se va a apoyar a los pescadores. Me hicieron un planteamiento sobre el precio del diesel para la embarcaciones. Vamos a buscar la manera de ayudar a los pescadores. Hemos tenido dificultades de que no aumente el precio de las gasolinas.

"Y lo voy a cumplir, no va a aumentar el precio de los combustibles y de la luz más allá de la inflación", agregó.