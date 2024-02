Presume AMLO en Tepito sucesión presidencial

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la inauguración de un bachillerato que va a continuar la transformación porque quien lo sustituirá, dijo, tiene la misma forma de pensar que él.

Sin mencionar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sostuvo en el corazón del Barrio de Tepito que la persona que lo va a relevar también es una persona humana, por lo que insistió que no hay nada qué temer.

"Qué va suceder después, porque a mí ya me faltan siete meses y unos días... me voy a ir porque son maderista: sufragio efectivo no reelección, acuérdense de eso", expresó.

"Y saben también por qué me voy y por eso quiero transmitirles que no hay por qué preocuparse por el futuro, porque el porvenir va a venir acompañado también de la justicia. Va a continuar la transformación, me voy porque quien me va a sustituir tiene también la misma manera de pensar que tengo yo, que tenemos muchos".

El Jefe del Ejecutivo federal, quien lanzó las afirmaciones en pleno proceso electoral, apuntó que al jubilarse se va a dedicar a hacer investigación sobre la vida y el pensamiento en la época prehispánica.

"Me voy a jubilar, sí, para poder tener activa la mente y el cuerpo, tanto el cuerpo como el alma, voy a estar haciendo ejercicio, caminando", manifestó.

"Y voy a estudiar bastante, quiero hacer investigación precisamente sobre cómo era la vida y el pensamiento en la época prehispánica".

Acompañado del Jefe de Gobierno, Martí Batres, el Primer Mandatario inauguró el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel CDMX, en Tepito.

"No es algo inédito (estar aquí), desconocido para mí, cuando fui Jefe de Gobierno de la CDMX visité Tepito y también para lo mismo: impulsar la educación, impulsar el bienestar de toda la gente de este histórico e importante barrio de la ciudad", añadió.

"No hemos cambiado en nuestra manera de pensar y de ser. Sigo pensando lo mismo y sigo actuando de la misma manera, creo que hay que atender a todos, (...) pero se debe dar preferencia a los más necesitados".