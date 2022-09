Presume AMLO ahorros por 2.4 billones de pesos

Ciudad de México— En Cuarto Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo que pese a caída de economía, se logró recuperar nivel previo a Covid y presumió que plan anticorrupción generó alrededor de 2.4 billones de pesos adicionales.

Aseguró que ahora hay 623 mil 330 trabajadores más inscritos en el seguro social que antes de la pandemia.

"Lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una distribución mejor del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza", declaró el Mandatario.

El presidente dijo que en 2020 se logró reducir la brecha salarial entre ricos y pobres

"En ese periodo los pobres vieron crecer sus ingresos en 1.3 por ciento, esto se confirma porque mientras que los hogares del medio urbano perdían a causa de la pandemia 8% del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8 por ciento".

En tanto, indicó que la política de su gobierno ha desechado la obsesión de medirlo todo con indicadores.

"En la nueva política económica moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales, nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz, el crecimiento económico y los incrementos en la productividad de la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior, el bienestar general de la población y aún más preciso, el bienestar material y el bienestar del alma", sostuvo.

Presumió que más allá del crecimiento económico lo importante era que se enterró la corrupción y se destinaron los beneficios al pueblo.

"Más allá del simple crecimiento económico lo importante estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo y de manera especial en los más pobres y marginados. Puedo demostrar que en términos generales del plan de cero corrupción impunidad y de radicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 Billones de pesos extras o adicionales".