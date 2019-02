Presume AMLO ahorro de 75 mil mdp

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en dos meses se ha ahorrado 75 mil millones de pesos con dos decisiones ejecutivas: combate al huachicoleo y evitar el reembolso de impuestos a exsocios de Modelo.

"Cuando llegamos, querían unos ex dueños de la empresa Modelo que se le devolvieran como 35 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta y esto era una costumbre. Los de arriba o no pagaban impuesto o cuando pagan se les devolvía el impuesto, ya sea el IVA o el ISR. Nos dimos cuenta, intervenimos en la SCJN y a pesar de que ya había un dictamen para que se les diera el dinero, se echó para atrás esa resolución. Nos ahorramos 35 mil millones. Eso con los huachicoleros de cuello blanco", narró el tabasqueño.

"Y lo otro ya estaba hecho la costumbre de robarse los combustibles; se tenía hasta contabilizado porque venía de tiempo atrás. El año pasado se robaron 65 mil mdp. Estaba bien arraigado ese mal, pero si no son los 65 mil millones, cuando menos 40 mil, más 35 mil de los huachicoleros de cuello blanco, 75 mil millones nos ahorraremos en estas dos decisiones", comentó.

Durante la presentación Plan Nacional hacia Basura Cero en Minatitlán, Veracruz, el Mandatario federal reiteró la intención de impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y anunció la intención de construir un gasoducto de Minatitlán a Coatzacoalcos.

"Tengo también que referirme a que vamos a impulsar todo el desarrollo del Istmo de Tehuantepec desde Salina Cruz a Minatitlán. Vamos a modernizar los dos Puertos, el de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Queremos conectar desde Salina Cruz a Coatzacoalcos y vamos a modernizar las dos refinerías de Minatitlán y Salina Cruz".

"Vamos a modernizar las dos refinerías y vamos también a llevar a cabo la construcción de un gasoducto con el derecho de vía que ya existe y así ofrecer en todo el corredor energía barata", dijo López Obrador.

El Presidente aseguró que este corredor se convertirá en una zona libre, donde se bajarán los impuestos y el precio de los combustibles una vez que estén remodelados los Puertos.

"Todo este corredor se va a convertir en una zona libre, vamos a bajar los impuestos. Va a ser a partir de que ya tengamos los Puertos y la infraestructura, pero teniendo ya la infraestructura entra el programa de zona libre y zona franca. Vamos a bajar el IVA a la mitad y el ISR al 20% y a bajar el precio de los combustibles en todo el Istmo de Tehuantepec".

Durante una parte de su discurso, el tabasqueño fue interrumpido por una persona del público, y pidió que lo dejen explicar los programas, pues -dijo- necesita que los ciudadanos los conozcan para que vigilen su gestión y el Gobierno sea con todos.

"Espérenme, escúchenme. Esto es pedagogía, esto es transmitir un conocimiento. necesito que estén informados porque vamos a gobernar juntos", pidió el Presidente.