Presionan sectores sociales por permanencia de fideicomisos

Especial

Ciudad de México— Defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas, académicos y artistas que se oponen a la extinción de fideicomisos, increparon al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

Representantes de los grupos que se manifiestas afuera de San Lázaro lograron ingresar al Recinto Legislativo e increpar al líder de los diputados morenistas, quien los invitó a dialogar en su oficina.

De acuerdo con un video dado a conocer por los inconformes, en una reunión en la que estuvo presente Delgado, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval y legisladores de esa bancada, demandaron no extinguir los fideicomisos.

"Pedimos que no quiten el fideicomiso, que volteen a ver a nosotros, nosotros les dimos el voto, entonces ¿por qué nos hacen esto? Hay muchos cuerpos sin identificar, yo desde que mi hijo lo desaparecieron lo he estado buscando día tras día, ahora estamos luchando por eso. Por favor, no nada más es mi hijo, son muchos, son miles los desaparecidos. Yo también soy desplazada", indicó una de las inconformes.

Minutos más tarde, exbraceros acompañados por el diputado del Partido del Trabajo, Eraclio Rodríguez, señalaron en conferencia que la extinción del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos sería una infamia.

"Exigimos al Presidente, a los diputados que son nobles, sensibles, que nos apoyen y que se nos pague el apoyo social por mil 500 millones de pesos y que se siga pagando a quienes tienen derecho, porque es un derecho", sostuvo uno de los ex braceros.

"Vamos a defender esa posición, a eso vinimos, a defender a los más pobres", declaró Rodríguez.

En un comunicado leído por la actriz oaxaqueña, Mónica del Carmen, advirtieron que la extinción de fondos y fideicomisos dejará los recursos que apoyan a sus sectores al capricho de los ciclos políticos y les impedirá financiar proyectos multianuales, como son las producciones cinematográficas.

"Si desaparecen los fideicomisos públicos la ciencia, la tecnología, el cine y la cultura, la reparación a víctimas, la protección a periodistas, defensores de derechos humanos entre otros temas, quedarán sujetos a los ciclos políticos y el criterio de los políticos; en otras palabras, si aprueban el dictamen la ciencia, la cultura, el periodismo y los derechos humanos van a quedar sometidos a los caprichos de la política", señalaron.

Aseguraron que los 68 mil millones de pesos que buscan obtener no alcanzará para enfrentar la crisis económica ocasionada por el Covid-19 y que los recursos ejercidos a través de estos instrumentos permiten saber quién y cómo se toman las decisiones respecto al uso de las disponibilidades.

"El dictamen intenta justificarse en la necesidad de eliminar la discrecionalidad y la opacidad y tener recursos adicionales para combatir la pandemia y garantizar la continuidad de programas sociales de bienestar, eso es falso. Los recursos que están en estos fideicomisos no alcanzan para frenar la crisis económica y tampoco son opacos y discrecionales, al contrario, fueron creados para combatir la opacidad y discrecionalidad que caracterizan nuestra política", agrega.

Ayer, el Partido del Trabajo adelantó que peleará por que permanezcan 36 de los 109 instrumentos financieros que Morena busca desaparecer.