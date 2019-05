Presionan por permisos ambientales de refinería de Dos Bocas

Tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) enfrentan presiones internas que podrían llegar hasta el despido de funcionarios de primer nivel, con tal de que se agilicen las autorizaciones ambientales que requiere el proyecto de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy al nuevo Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, que en 48 horas presente una opinión sobre el impacto ambiental del proyecto de la nueva Refinería.

De acuerdo con fuentes al interior de la Semarnat, para cumplirle al Presidente en tiempo se presiona a las áreas técnicas para que revivan una autorización de impacto ambiental que en 2015 tramitó la Administración Portuaria Integral (API) para labores de retiro de sedimentos del río.

Lo anterior, permitiría al Gobierno federal iniciar el próximo lunes labores de dragado en la zona y acumular los sedimentos en el predio de 300 hectáreas que fue ilegalmente desmontado de vegetación de selva y manglar.

"Van a modificar una autorización previa de la API de Dos Bocas que ya había pedido, desde 2015, una autorización para dragar y mantener sano el río. Lo que se les va autorizar es que draguen más, que saquen más sedimento del río y el lugar de tiro será la zona que fue desmontada", explicaron las fuentes.

En tanto, al interior de la ASEA se reporta una presión interna sobre las Direcciones Técnicas y el propio titular de esa Dependencia, Luis Vera, debido a que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y su equipo de colaboradores, buscan debilitar la función reguladora de la institución para agilizar la expedición de las autorizaciones que requiere el proyecto.

Incluso, la Secretaria de Energía y su equipo han planteado la posibilidad de despedir a funcionarios de la ASEA y contratar ingenieros que les agilicen la expedición de los permisos.

REFORMA publicó la semana pasada que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene información ambiental, financiera ni de factibilidad del proyecto de la Refinería de Dos Bocas.

"La ASEA ha venido confirmando que no hay Manifestación de Impacto Ambiental de la refinería y eso es lo que no les ha gustado, además Pemex ya lo dijo por escrito al INAI que no lo tiene. Precisamente las obras que están desarrollando y que van a empezar el lunes son para presentar un estudio de impacto ambiental de acuerdo a lo que encuentre en los estudios de mecánica de suelo, entre otras cosas", indicaron.

El reto de la ASEA, anticiparon, será mantenerse como un ente técnico regulador con independencia del Gobierno federal.