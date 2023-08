Presiona Morena al PRI con Mesa Directiva

Ciudad de México.- La bancada de Morena en Cámara de Diputados presiona al PRI para que la propuesta de ese partido a presidir la Mesa Directiva sea alguien aceptado por la mayoría, ante la versión de que podría ser "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente del tricolor.

Mientras el coordinador de Morena, Ignacio Mier, mencionó que su fracción negociará con el tricolor el nombre de su propuesta; su homólogo del PRI, Rubén Moreira, dijo que 68 diputados pueden ser la propuesta de su partido, incluido Moreno Cárdenas.

Mier Velazco advirtió que la propuesta se debe negociar, porque en la elección se requiere mayoría calificada, dos terceras partes del pleno.

"Pues eso es una posibilidad, que sea Alejandro Moreno, porque le corresponde al PRI hacer la propuesta, pero he escuchado los nombres también de mujeres diputadas, y finalmente eso le toca al PRI definir y ya platicarlo con nosotros y en la Junta construir el acuerdo y el consenso", manifestó Mier en el recinto de San Lázaro.

Negó que Morena pretenda aplicar derecho de veto sobre la propuesta que haga el PRI, pero insistió que se debe construir un acuerdo.

"No, yo no (veto). Nosotros no condicionamos. Nosotros platicamos. Lo que sí vamos a hacer es tener una evaluación con ellos, ya lo hemos venido platicando, se viene ya construyendo.

"Hay una relación con Moreira, se tiene para que encontremos la mayoría calificada. Ese es el asunto, y que no se convierta, desde el inicio, en una disputa ahí al interior del pleno, queremos un acuerdo consensuado", remarcó Mier.

Además de Moreno Cárdenas, se han mencionado los nombres de la vicepresidenta de la Cámara, Marcela Guerra, y la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, como las posibles candidatas al cargo.

Moreira se descartó para la Presidencia de la Mesa, pero manifestó que el resto de los diputados de la fracción pueden ser considerados.

-¿Qué diputado del PRI garantiza (acuerdo) para la Mesa Directiva?, se le preguntó al concluir la reunión de la Junta de Coordinación Política.

"Todos, los 69, pero tu servidor no está en esa tesitura, pero las 68 diputadas y diputados lo garantizan".

-¿Y el presidente del partido, Alejandro Moreno?, se le insistió.

"Lo garantizan todos. Todos pueden ser", respondió Moreira.

El PRI tendrá su reunión plenaria la próxima semana, los días 29 y 30 de agosto en la sede del partido, donde se espera la decisión de quién propondrá el partido para presidir la Cámara de Diputados.

La Jucopo acordó este miércoles hacer la rotación en la presidencia de este órgano el próximo día 31, para que el coordinador del PAN, Jorge Romero, asuma la posición.

En el cambio de la Jucopo se buscará el acuerdo para la elección de la Mesa Directiva, para lo cual se convocará a sesión previa ese mismo día por la tarde.

Como antecedente de las condiciones de Morena, hace una semana, esa bancada rechazó una propuesta del PAN para la vicepresidencia de la Comisión Permanente, de la diputada Martha Estela Romo, que ocuparía el lugar que dejó Santiago Creel.

El argumento fue que ella no sabía ser respetuosa con Morena y que se necesitaba prudencia en la conducción de la Mesa Directiva.