Presiona crimen a pueblo de Texcaltitlán

Texcaltitlán, Edomex.- Pobladores de Texcapilla alertaron que sicarios de “La Familia Michoacana” siguen causando terror en este pueblo al sur del Estado de México, pese a que el 8 de diciembre pasado fueron enfrentados por campesinos cansados de las extorsiones.

Sin importar la presencia del Ejército y Guardia Nacional, pobladores acusaron que los criminales buscan venganza por sus 11 cómplices asesinados en un enfrentamiento que dejó también tres pobladores muertos en una cancha de futbol.

Una habitante de la comunidad relató a Grupo Reforma que, con rondines y hasta retenes en carreteras y brechas, los sicarios han tratado de identificar a quienes se rebelaron y atacaron a los criminales.

“Obviamente hay Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, pero en las brechas están ellos, no se van a ir hasta que no den con los ‘culpables’ y, lo peor del caso, es que ya no ven si fue una familia u otra, ya es la comunidad entera, que nos revelamos y ahora tenemos miedo, la realidad es que vivimos con miedo, temor a que nos sigan persiguiendo”, narró en entrevista.

Además de los narcocampamentos, este grupo armado del cártel tiene a ‘halcones’ colocados desde la comunidad de Raíces, a unos 44 kilómetros de distancia y sobre las faldas del Volcán de Toluca, para ser alertados de operativos en su contra.