Presiona AMLO a gerentes de refinerías

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza este martes una encerrona con los gerentes de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quienes pedirá que aprieten el paso para avanzar en la producción y la autosuficiencia de combustibles, con la finalidad de mantener los precios bajos.

El mandatario citó en Palacio Nacional a los funcionarios, que fueron convocados previamente para participar en una especie de taller y que le presentarán las conclusiones en el encuentro.

PUBLICIDAD

"Para avanzar más en la autosuficiencia y no aumentar los precios de los combustibles. No van a aumentar los precios, no van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania", dijo.

- ¿Qué les va a pedir a los gerentes?, se le preguntó.

"Seguir avanzando, cuando llegamos solo operaban dos de las 6 y ahora están operando al 76 por ciento de su capacidad y queremos mejorar su capacidad productiva, producir más gasolinas, más diésel y también menos combustóleo, por eso se están modernizando las plantas y dos coquizadoras para sacar al combustóleo gasolina; esto no es solo más rentable, sino menos contaminación", señaló.

"Estamos trabajando en eso, cada gerente de las refinerías, tiene su programa, se les está apoyando para que no les falten los recursos para la rehabilitación de las plantas y que no padezcan de burocracia, que se actúe rápido y que se garantice la seguridad de los trabajares".

Actualmente, México cuenta con seis refinerías en Minatitlán, Veracruz; Madero, Tamaulipas; Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; Cadereyta, Nuevo León, y Salina Cruz, en Oaxaca.

Como parte del Plan Nacional de Refinación, el Gobierno construye una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco y, en enero pasado, concretó la compra de le refinería Deer Park a la empresa Shell, en Estados Unidos.

El pasado 3 de marzo, el presidente reconoció que, ante la limitada producción nacional de combustibles y su almacenamiento, el País solo podría aguantar dos semanas sin importar combustibles desde Estados Unidos.

Aunque advirtió que se trata de un escenario hipotético, reconoció que prevalece el déficit de gasolinas y diésel, por lo que es necesario incrementar la capacidad de refinación.

"Imagínense, no va a suceder, pero si Estados Unidos decidiera que no se vendiera gasolina a México ¿cuánto tiempo hoy aguantamos? 15 días", señaló.

"Porque estamos comprando de Estados Unidos como 300, 400 mil barriles diarios de gasolinas. Entonces, sí estamos comprando como el 60 por ciento de lo que consumimos; entonces, eso es lo que queremos resolver de fondo".