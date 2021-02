Presidente ya quiere salir: López-Gatell

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— A 11 días de que anunció que tiene Covid, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es excelente y evoluciona muy bien, informó el subsecretario Hugo López-Gatell.

En conferencia, el funcionario aseguró que el mandatario no ha parado de trabajar.

"No ha parado, no ha parado, me consta", dijo.

Indicó que López Obrador se mantiene prácticamente asintomático, solo con febrícula en los primeros días del contagio.

"Ya quiere salir, y esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir coordinando y también comunicando", planteó Gatell.