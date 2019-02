Presentarán iniciativa para ombudsman militar

Ciudad de México— El senador morenista Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, presentará este jueves una iniciativa para crear un órgano parlamentario que haga las funciones de ombudsman militar, dependiente de la Cámara de Diputados.

"Se establece la oficina de asuntos militares, denominada el ombudsman militar, que tendrá como función principal el control parlamentario de las fuerzas armadas, (y) es responsable ante el Congreso de la Unión, limitado únicamente a los asuntos de la defensa nacional y fuerzas armadas", propone el senador guerrerense.

La iniciativa con proyecto de decreto sugiere adicionar el apartado C del artículo 102 Constitucional para, además, supervisar la administración y los gastos militares, el trato y bienestar de los soldados, vigilar la procuración y la administración de justicia dentro del ámbito militar, ya sea que la ejerciten los fiscales públicos y los tribunales comunes, o los comandantes militares; así como los efectos de la acción de mando y el ejercicio del presupuesto.

Salgado Macedonio explica en su iniciativa que la figura del Ombudsman militar impulsaría la supervisión y coordinación requerida para establecer en México una nueva relación civil-militar que necesita el País para su desarrollo democrático.

"Fuera de tecnicismos militares, puede investigar por iniciativa propia las quejas de conscriptos, soldados y oficiales e intervenir en los casos de abuso, el objetivo es fortalecer la confianza pública en la organización de la defensa nacional".

La figura nacería con la designación, por más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años con derecho a una reelección.

"Las funciones relativas a su encargo son independientes del Ejecutivo y del Legislativo, no recibe instrucciones sobre los asuntos que deban ser investigados. Sin embargo, rinde al Congreso un informe anual impreso relativo a las actividades realizadas (y) tiene como principal responsabilidad el de asegurarse que los oficiales, y otros funcionarios encargados de los trabajos inherentes a la administración militar, respeten los estatutos, leyes y reglamentos", se lee en la propuesta.

"Todos los militares con grado superior al de cabo quedan sometidos al escrutinio del Ombudsman Militar. En cuanto al personal no militar relacionado con asuntos de la defensa nacional, la jurisdicción del Ombudsman Militar, abarca a cualquiera que se encuentre en una posición de responsabilidad tal que pueda ser enjuiciado por incumplimiento del deber."

Según el documento, las actividades del Ombudsman militar no están limitadas por las disposiciones relativas al secreto de la administración militar, y también tiene acceso a los documentos secretos y áreas restringidas, lo que tiene un mérito particular porque puede representar al público en un campo en que no se aplican controles normales, tales como el escrutinio de la prensa.