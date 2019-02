Presentarán denuncias por toma de casetas

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las tomas de casetas de peaje en distintas entidades del país cuya motivación no sea por una injusticia.

En conferencia, el Mandatario dijo que si bien no se recurrirá a la fuerza para poner fin a estas movilizaciones no se permitirá que se actúe fuera de la ley.

"Quiero que se sepa que en todos los casos se van a presentar denuncias ante la autoridad competente, una cosa es no reprimir y otra cosa es no actuar legalmente, donde se considere que hay una ilegalidad, que no es por un acto de justicia, que se esté pidiendo que se atienda una injusticia y es por un negocio particular ya sea de un grupo o de dirigentes, se van a presentar denuncias ante la autoridad competente (...) en este caso la Fiscalía General", sostuvo.

López Obrador aseguró que todos los casos se están atendiendo mediante el diálogo y que se recurrirá al uso de la fuerza.

"Las casetas que están tomadas por algunas causas justas, en otros casos pues es la forma de recaudar recursos, lo que considero es totalmente ilegal, irregular, estamos atendiendo este asunto".

"Todos los casos se están atendiendo y es oportuno decir, nosotros no vamos a reprimir, nuestro Gobierno no va a ser un Gobierno autoritario, represor, vamos a darle vuelta a la provocación siempre, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", aseguró.

El Jefe del Ejecutivo comentó que hace una semana firmó como testigo un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pobladores de Durango que tienen tomada una caseta de la Autopista Durango-Mazatlán con el fin de que se llegue a un acuerdo sobre la indemnización que están demandando.

En tanto, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) e inconformes con la situación económica liberaron casetas de cobro en al menos nueve entidades del país.