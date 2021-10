Presentará oposición controversia contra revocación

Ciudad de México— El bloque opositor en la Cámara de Diputados presentará este jueves una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, indicó que el lunes, en la reunión con dirigentes y diputados del PAN y PRD, se acordó presentar el recurso legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la pregunta que se aprobó en el artículo 19, fracción quinta de dicha ley.

Los legisladores de las tres bancadas están en la reunión de las firmas, que deberán sumar 200.

La pregunta sobre revocación de mandato dice: "¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que la pregunta no se ajusta a lo establecido en la Constitución sobre revocación.

"Las bancadas del PRD, del Partido Acción Nacional y del PRI, que ayer por cierto tuvimos una reunión con nuestras dirigencias, acordamos presentar esta acción, porque hay particularidades que creo que afectan al interés nacional.

"En la Constitución parte del hecho de que estamos hablando de una revocación, no de un refrendo, no de un apoyo, por lo tanto, la pregunta y todo el proceso parte de esa situación", mencionó Moreira.

Precisó que en el Senado y en la Cámara de Diputados se aprobó una pregunta que no solo se refiere a la revocación, sino que responde a otra fórmula que impacta en la reunión de firmas para la realización del ejercicio.

Indicó que el mensaje a los ciudadanos para reunir firmas causa una serie de perjuicios, lo cual fue argumentado por la Oposición cuando presentaron reservas contra la pregunta.

Agregó que esperan que la Suprema Corte de Justicia resuelva pronto sobre el tema, porque está a discusión el presupuesto del INE para organizar el proceso.

"La disposición constitucional no tiene duda, la disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación, y ese es el qué, el aspecto, que pondremos abogados, se haga la litis de esta acción", sostuvo.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, indicó que los tres partidos confían en que la Corte les dé la razón.

Mencionó que es posible que se tenga que suspender la organización o lo que es el inicio del proceso, dado que la Corte estará analizando el tema de la pregunta.

Además, recordó, el INE no tiene actualmente los recursos para iniciar el proceso.

"La Corte nos va a dar la razón. Ni siquiera hay el presupuesto en el INE, no tiene los 5 mil millones de pesos para llevarla a cabo.

"La forma en cómo está la segunda parte de la pregunta, es innecesaria. Es posible que acabara suspendiéndose el proceso", dijo sobre la posibilidad de que el ejercicio de revocación de mandato no pueda llevarse a cabo en marzo próximo.

El coordinador del PRD afirmó que el País se estaría ahorrando 5 mil millones de pesos, por dejar de realizar un ejercicio que para Morena busca ser una confirmación de mandato para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que, en lugar de gastar en una consulta costosa e innecesaria, el dinero que se pudiera gastar servirá más en redireccionar el presupuesto a otros rubros o apoyar las finanzas de los estados y municipios.

Piden a INE avalar solicitudes físicas

El Senado ordenó al árbitro electoral disponer lo necesario para que las personas que soliciten la figura de la revocación de mandato lo puedan hacer por vía física, con el llenado de formas impresas.

La Junta de Coordinación Política determinó que el espíritu del Congreso de la Unión fue establecer que las personas solicitantes de la figura de revocación "tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen, por lo cual recabarán y entregarán de manera válida los formatos impresos y los medios electrónicos de recolección de apoyo ciudadano en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la república mexicana".

El INE había planteado que sólo en los municipios marginados la solicitud impresa sería procedente, pero el Senado le enmendó la plana.

El senador morenista Ricardo Monreal explicó que el acuerdo alcanzado en el seno de la Junta de Coordinación Política era decirle al INE que no podía sobrepasar los límites del legislador.

"Este acuerdo busca llamar la atención del INE para que no intente sustituir al Poder Legislativo, sino que debe aplicar estrictamente la norma que creamos al caso concreto".

Por el PAN, Damián Zepeda dijo que el INE había tomado una decisión que atentaba contra la ley.

"Sé que va a representar más trabajo para el INE, pero tendrán que hacer ese trabajo", dijo.

Con información de Mayolo López