Presentará AMLO Plan Nacional de Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en unos 15 días, al finalizar su gira por 80 hospitales rurales del IMSS, presentará el Plan Nacional de Salud.

El mandatario adelantó que el proyecto será muy específico y lo definió como "el remedio y el trapito".

"Le estoy pidiendo a los responsables que no se queden en generalidades, sino que ya se hable de que se van a licitar ambulancias para tantos hospitales, equipos de Rayos X, sillas para odontología; en fin, que ya se establezca cuáles hospitales se van a ampliar, se van a crear albergues, se van a construir de nuevo hospital que se están cayendo, y cuánto se va a destinar para la regularización de los trabajadores de la salud", afirmó.

"Cuánto se va a necesitar para que no falten las medicinas y cuánto se va a requerir adicional para que no falten las enfermeras y los médicos. El remedio y el trapito".

En un mitin en el hospital rural de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el número 71 que visita desde el 5 de julio, cuando inició su gira en Mapastepec, Chiapas, López Obrador reiteró que se prevé un aumento de 40 mil millones en el presupuesto.

"Se va a aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos, para que tengamos los recursos suficientes, ya terminando esta gira que estamos haciendo por los 80 hospitales, en 15 días terminamos, vamos a presentar en las conferencias de la mañana muy temprano, a todo el pueblo de México, el Plan de Salud", afirmó ante cientos de pobladores.