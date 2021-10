Presentan formalmente CURP Temporal para repatriados

Ciudad de México— Al presentar formalmente la Clave Única de Registro de Población (CURP) Temporal para connacionales repatriados, la Secretaría de Gobernación anunció que dicho documento será expedido en 11 puntos de repatriación y 6 aeropuertos del país.

"Esta cédula de registro de población se podrá adquirir en los 11 puntos de repatriación ubicados en la frontera norte del país, y en seis aeropuertos del interior de la República", señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

"Es una CURP temporal que se expedirá a quien no cuente con un registro de nacimiento y será fundamental para facilitar y agilizar los trámites que las y los connacionales deben hacer a fin de reintegrarse y reinsertarse plenamente a la vida cotidiana en nuestro País".

Al participar en la IV Mesa Interinstitucional de Atención Integral a las familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno, subrayó que esta constancia con fotografía permitirá a los repatriados contar un documento de identidad.

Pero también, destacó el funcionario, moverse libremente por el País y garantizar su acceso a servicios de salud y bancarios, educación, empleo, programas de apoyo y acciones de instituciones públicas, privadas o sociales.

"Lo cual no es posible si no se cuenta con un documento de identidad. La mayor parte de los 200 mil mexicanos y mexicanas que son repatriados no tienen ni siquiera acta de nacimiento, no tienen credencial de elector, no tienen un documento que les permita identificarse", advirtió.

"Y estamos hablando pues de un sector muy amplio. Hoy tenemos que atender, en coordinación con Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de Población y todos los registros civiles del país, el garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos y las mexicanas repatriadas".

En la sede de la Cancillería, el subsecretario enfatizó que las personas migrantes son sujetos plenos de derechos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de darle todas las garantías para ejercerlos plenamente.

"Este proyecto, sin lugar a dudas va a ayudar a muchas (personas) en este proceso de reinserción y esperemos, como lo hemos encontrado ya en muchos estados de la República, en muchas instituciones, que se reconozca oficialmente como un documento de identificación", añadió.

El Ejecutivo publicó ayer modificaciones al "Instructivo Normativo para la Asignación de la CURP", mediante el cual formalizó la "CURP Temporal" para mexicanos repatriados, así como para extranjeros en condición de estancia regular o en trámite de ésta.

Para que un repatriado pueda acceder a este documento oficial no deberá contar con registro de nacimiento en la Base de Datos Nacional del Registro Civil, ni con una CURP asignada previamente por el Renapo.

"De manera decidida nos ha instruido el Presidente de la República para que garanticemos en primer término el derecho a la identidad de todas las personas. Este es un derecho primario, es el derecho llave que permite acceder a todos los derechos", añadió.

Desde hoy, se puede tramitar la cédula en los puntos de repatriación de Tijuana, Ciudad Juarez y Ciudad Acuña; a partir del 3 de noviembre en Mexicali, Ojinaga y Piedras Negras; y el 16 de noviembre en San Luis Río Colorado, Nogales, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

El 30 de noviembre iniciará la entrega de cédulas en los seis aeropuertos donde opera el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), mediante el cual se repatria a personas mexicanas vía aérea desde Estados Unidos.

Crearán micrositio para repatriados En presencia del Canciller Marcelo Ebrard, Encinas anunció que también se creará un micrositio para mexicanos repatriados y retornados, en el que se difundirá información accesible sobre acciones y programas en beneficio de esta población.

"Este micrositio se alojará en la página electrónica de la Unidad de Política Migratoria, registro de identidad de personas, de la Secretaría de Gobernación, para disposición de todo el público", añadió.

"Si bien sabemos que el fenómeno debe ser abordado desde muy distintos ángulos, estamos seguros que la disposición de información y sobre todo su difusión, permitirá ayudar de mejor manera a este segmento de la población, estaremos dando cuenta del alojamiento del micrositio para que todos tengan acceso".