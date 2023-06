Presentan Comité Organizador de frente opositor

Los partidos que componen el Frente Amplio por México dieron a conocer esta tarde la integración del Comité Organizador que guiará el proceso del abanderado presidencial de las filas opositoras.

PUBLICIDAD

El órgano --que sustituye al disuelto Consejo Electoral Ciudadano-- estará integrado por 13 personas: siete expertos en materia electoral y seis representantes del PAN, PRI y PRD.

"Estamos dando un paso adelante en la dirección correcta", sostuvo el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

En el órgano figuran los ex consejeros del IFE Arturo Sánchez, Marco Baños, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González Luna; Juan Manuel Herrero, ex director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y Patricia Macarti Caballero, ex consejera local en Yucatán.

Los partidos aportarán a sus directores jurídicos y estrategas electorales. Por el PAN, Raymundo Bolaños y Armando Tejeda; por el PRI, Rubén Moreira y Rolando Zapata; por el PRD, Luis Espinosa Cházaro y Claudia Castelo.

"Vamos a contra reloj", aceptó el ex consejero Marco Baños, quien explicó que los partidos podrían disponer de sus prerrogativas para financiar la organización del proceso, aunque los 13 aspirantes tendrán que financiar su campaña, a partir de donaciones de sus simpatizantes.

Baños explicó que la idea original del Consejo Ciudadano Electoral buscaba apertura para que la gente participara y aclaró que los que formaban parte de él sabían que había un proceso de negociación para un ejercicio único.

"En lo particular tenemos un reconocimiento a partidos por la apertura y por valorar las trayectorias", planteó y adelantó que hoy mismo el Comité Organizador se instalará y empezará los trabajos.

"Se trata de darle certeza y legitimidad al ejercicio e informar reglas y resolver situaciones a lo largo del ejercicio".

La ex consejera Alejandra Latapí dijo que el proceso da aliento al ánimo social, y que responde a demanda ciudadana.

"Los que aceptamos participar somos propuestos por organizaciones y se busca un método democrático, que lleva tiempo y exige tiempo, paciencia y tolerancia, disposición a los acuerdos", dijo.