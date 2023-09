Presenta Xóchitl decálogo para discusión presupuestal

Ciudad de México.- La eventual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó en la Cámara de Diputados el decálogo de temas que la alianza Va por México impulsará y defenderá de cara la discusión del presupuesto 2024.

PUBLICIDAD

Sin mencionar directamente a Claudia Sheinbaum, acusó al Gobierno federal de armar una propuesta de gasto clientelar, ante una candidata presidencial que no emociona.

"Morena, derivados y conexos rapaces proponen un presupuesto que trae cochupo, como su candidata no emociona, le hacen un presupuesto para cooptar el voto a través de condicionar los programas sociales, no se han dado cuenta, pero la esperanza ya cambio de manos, y como el pueblo pone y el pueblo quita, no le agarren mucho amor a sus oficinas, que los traemos bien cerquita", dijo.

Acompañada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del tricolor, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, indicó que si bien los paquetes económicos de los sexenios pasados han sido "a veces, un poco malos", el propuesto para el próximo ejercicio fiscal es irresponsable, desequilibrado, sin solidez financiera y no fomenta el crecimiento económico.

"Me pude imaginar muchas cosas, pero nunca estar frente a ustedes para decirles que estábamos mejor cuando estábamos peor. Antes era frijol con gorgojo, ahora puro gorgojo, salvo las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de nivel medio superior y otros programas sociales de los que reconozco su importancia, este Paquete Económico no tiene rumbo", aseguró.

Señaló que si se aprueba el proyecto de gasto del Ejecutivo federal, la deuda pública se incrementará en 12.3 por ciento y cuando acabe el sexenio, la deuda per cápita ascenderá a 127 mil pesos.

"Quieren gastar lo más que se pueda, pero el problema no es ese, el problema es gastar lo que no se tiene, lo que no les cuesta, es como pedir fiado en la tienda y obligar al vecino a pagar la cuenta de los intereses", expresó.

La senadora adelantó que defenderán el presupuesto del Poder Judicial, que buscarán incrementar el gasto de la Secretaría de Salud, que registra una reducción del 56 por ciento y que no avalarán la deuda solicitada para 2024, que asciende a 1.9 billones de pesos.

Detalló que ante la crisis de inseguridad, que ha dejado 165 mil personas asesinadas y 43 mil víctimas de desaparición forzada, buscarán aumentar los recursos para la seguridad pública y el gasto federalizado para el cual no se proponen incrementos, a pesar de que Morena y sus aliados gobiernan 24 de las 32 entidades federativas.

La senadora agregó que tampoco avalarán el subsidio a Pemex, que es como ponerle dinero bueno al malo.

"Ya chole con Pemex, no le pongamos dinero bueno al malo, mejor abramos la paraestatal para que genere recursos para la gente, hay otras áreas de oportunidad para Pemex y es necesario que se revisen. Querer transferirle dinero a través de la Secretaría de Energía y decir que le disminuyen el presupuesto a ese cascajo de empresa es de tercera división", sostuvo.

Gálvez dijo que no aprobarán reducciones al campo, que ha sido castigado en los últimos cinco años, lo que ha provocado que 35 millones de mexicanos vean limitado su acceso a los alimentos.

Advirtió que solicitarán más presupuesto para los programas de mujeres, para los cuales el Gobierno federal no proyecta recursos, a pesar del incremento de la violencia en contra de ellas y de los feminicidios.

Además, adelantó que pedirán que se incrementen los recursos para la educación, a fin de que la inversión en este rubro llegue al 2 por ciento del PIB y el de ciencia y tecnología al uno por ciento.

La eventual candidata presidencial del frente opositor advirtió que viene el momento de la "gran definición" y que, independientemente de la visión de país por la que se opte en 2024, su construcción comenzará con el presupuesto que la Cámara de Diputados aprobará para el próximo año.

"Mexicanas y mexicanos, viene el momento de la gran definición: un país la deriva, con un Gobierno enfermizo, tuerto y sordo, o un país con rumbo, con un Gobierno vigoroso, que vea y escuche y un país de odios o un país de amor para todas y todos. No importa el País que elijamos, cualquiera de los dos inicia en este presupuesto", reiteró.