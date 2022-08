Presenta AMLO ronquera pero se niega a hacerse prueba Covid

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves su conferencia mañanera visiblemente ronco.

No obstante, se aseguró que se debe "al aire" y que no se realizará una prueba Covid.

"El aire", respondió el mandatario tras ser cuestionado sobre la causa de su ronquera.

"Sí, estoy ronco, es obvio".

Indicó que espera mejoría en el transcurso del día.

"No, no (me haré prueba Covid), yo espero que ya el día de hoy mejore, amanecí así", comentó.

Agregó que sus actividades del día y del fin se semana se mantendrán como estaban previstas.