Preparan informe sobre corrupción en Sedesol

Ciudad de México— El Gobierno federal alista un informe sobre las corruptelas y desvíos registrados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llevan a cabo una revisión de los programas sociales, ya que los recursos no llegaban completos a los beneficiarios, como consecuencia de desvíos e irregularidades.

"Se está haciendo una revisión. Se está haciendo una limpia y vamos a presentar cómo en los últimos tiempos se manipulaban los programas sociales. Cuando menos, irregularidades y desviaciones y no se ayudaba realmente a la gente", dijo.

El Mandatario federal sostuvo que su Administración pondrá fin a los que llamó "programas electoreros", que sólo eran usados con fines mediáticos y que fomentaban la corrupción.

Según el tabasqueño, la prueba del fracaso de esas acciones de Gobierno es el incremento en el número de pobres.

"Utilizando el nombre de gente humilde, de gente pobre. Todo eso se termina. Plagiaron términos conceptos que se usaban en la lucha social, primero era solidaridad, oportunidades, progresa, prospera", criticó.

"Eso se acaba ya. Tan no funcionaron esos programas que creció la pobreza en el País y sobre todo la desigualdad, todo eso se termina. Por eso, quienes usufructuaban esos programas, los administradores de esos fondos, no están contentos".

En la pasada Administración, la Sedesol fue encabezada por personajes polémicos como Rosario Robles; el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade; el oaxaqueño Eviel Pérez y el mexiquense Luis Miranda.