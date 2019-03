Prepara CNTE protesta en San Lázaro

Ciudad de México— La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) protestará los próximos 20 y 21 de marzo para exigir la abrogación de la reforma educativa promulgada en el 2013 por el ex Presidente, Enrique Peña Nieto.

La Sección 22 de Oaxaca convocó a sus agremiados para que el próximo miércoles se movilicen en la Ciudad de México y el jueves se manifiesten desde las 12:00 horas en la Cámara de Diputados, donde se analiza una nueva legislación en la materia.

El magisterio oaxaqueño dejará dos días sin clases a más de 896 mil alumnos de nivel básico y mantendrá cerradas las 11 mil 203 escuelas de preescolar, primaria y secundaria que existen en la región.

Según la convocatoria, el 20 de marzo protestarán en la Capital del País las regiones de la Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales.

En tanto, las secciones 9, 10 y 11 de la Coordinadora pidieron a los maestros del área Metropolitana también movilizarse el jueves a 12:00 horas en San Lázaro.

Los profesores de Chiapas, Michoacán y Guerrero se movilizarán en las capitales de cada una de sus las entidades.

Los docentes exigen que se construya un plan educativo que contemple las propuestas de los maestros disidentes y en las escuelas públicas no se permita la intromisión de la iniciativa privada.

Además, que en el Artículo Tercero de la Constitución sea eminentemente educativo, no laboral y que se eliminé la represión laboral contra los maestros que se oponen a la reforma educativa vigente.

La Coordinadora informó que las protestas se harán para mostrar a la población que la reforma educativa del 2013 y el Pacto por México perjudicaron al magisterio al incluir en el Artículo Tercero constitucional disposiciones que modifiquen las condiciones laborales de los profesores.