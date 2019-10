Preocupan a Trump debilidades de México: Landau

Ciudad de México— El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, indicó que el Presidente Donald Trump está preocupado por las debilidades de México.

En un foro, el diplomático señaló que habló por teléfono con el Mandatario estadounidense el pasado viernes tras los enfrentamientos ocurridos en Culiacán por el intento de detención de Ovidio Guzmán

López.

"Platiqué con el Presidente por mucho tiempo el viernes, después de esto que pasó en Culiacán y él está muy preocupado por las debilidades de México", relató.

El abogado de profesión dijo esto al referirse que el Presidente Trump tiene una muy buena relación ahora con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros queremos un México próspero y estable. Eso es nuestro interés como estadounidenses. Las cosas que hacemos en México no las hacemos por casualidad", afirmó.

Landau aseveró que el éxito de la política doméstica en Estados Unidos depende en gran parte de tener una buena relación con México.

"No hay una relación de Estados Unidos en todo el mundo como la que tiene con México", manifestó.

"Cualquier presidente de Estados Unidos no puede tener éxito en su política interna sin tener una buena relación con México", agregó.

En la mesa ¿Qué sigue para la relación México-Estados Unidos?, Landau consideró que en la próxima campaña el Presidente Trump no atacará a México.

"Dirá miren el éxito que tenemos en defender la soberanía, le conviene destacar el éxito que ha tenido su diplomacia con México", señaló ante empresarios.

Expuso que la amenaza arancelaria en mayo se debió a que era necesario tomar medidas drásticas para que México actuará ante la llegada de más migrantes a la frontera de Estados Unidos.

En el mismo panel participaron el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y el presidente de Coparmex, Gustavo Hoyos.

Por su parte, Seade expresó que espera que haya un cambio en la relación entre Estados Unidos y México en el tema de las sanciones comerciales.

"Espero que dentro de la región empecemos a trabajar más juntos y a respetarnos. Para eso, claro que México debe hacerse respetar, porque ese tipo de cosas no puede ser aceptable", sostuvo.

Hoyos afirmó que tanto Estados Unidos como México deben de poner por delante la integración regional.

"Ni siquiera los más fundamentalistas de izquierda ponen en tela de duda la conveniencia o no de que profundicemos la relación que tenemos con Estados Unidos", dijo.