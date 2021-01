Preocupa a personal inmunidad a medias

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Mientras México espera la llegada de más vacunas contra Covid-19, que se autoricen permisos o que termine el proceso de análisis de otras dosis, entre personal de salud impera la incertidumbre y desesperanza por recibir la primera o segunda aplicación para avanzar en su protección.

"La vacunación sigue a cuentagotas", dice María, nombre ficticio para proteger la identidad de una enfermera del turno matutino del Hospital La Raza.

En su servicio, en el área Covid, hay 15 personas, incluidos los residentes. De ellos, refiere, sólo cuatro han recibido la segunda dosis.

Cuenta que el personal se encuentra desesperado porque no hay claridad sobre el día en el que recibirán su segunda dosis, si hay suficientes vacunas y si el paso de los días afecta la efectividad para obtener la inmunidad deseada.

"Hubo descontento cuando anunciaron que había vacunación para hospitales privados y aquí no llegaba vacuna. Ahora dicen que es probable que vacunen después de 35 días", señala.

"Aquí no han querido dar nada por escrito ¿por qué será? Ni siquiera el rol de entrada al área Covid y por eso no falta el listo que no entra o sólo firma de que entró y deja más trabajo para los que sí entramos a ver pacientes".

Un compañero fue vacunado el 27 de diciembre. Recuerda que en el punto de vacunación en un campo militar le dijeron que su segunda dosis la tendría después de los 21 días, o sea el 17 de enero.

"Como que te entra la desesperación. Todavía cuando te pongan la segunda dosis, debes esperar otros días para la protección, es hasta cierto punto desesperante porque es lo que más anhelamos, esa protección después de tantos meses de pandemia", expresa.

"Sientes hasta que se burlan de ti, porque ya no son 21, ni 28. Yo ya cumplí 30 días y ya nos dejaron a medias. Ahora se habla de 35, pero nos dicen que tenemos que tener paciencia porque podría tardar más ¿Más? Te impresionas. No somos su juego... ¡ay, qué coraje!".

El lunes, en demanda de la vacuna protestaron los empleados de la Unidad de Medicina Familiar 163 de Villa Coapa, algunos exigen ser inmunizados, al afirmar que son un centro de referencia y han tenido diversos contagios por Covid-19.

Ayer, los de la Clínica del ISSSTE de Chalco, Estado de México, bloquearon la Carretera Federal México 115, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, por casi dos horas con la misma demanda. Además, indicaron que la falta de insumos y personal complican su labor a estas alturas de la pandemia.

En días pasados, el autoridades de salud anunciaron que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación aprobó la recomendación de la OMS de extender de 21 a 42 días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer, por lo que el suministro dependerá de la disponibilidad existente.