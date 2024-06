Preocupa a inversionistas gran victoria izquierdista en México

The New York Times | Claudia Sheinbaum celebra su victoria electoral el lunes. Ella ganó la presidencia de México con el mayor número de votos en la historia reciente.Credit...Cesar Rodriguez for The New York Times

El recuento final de votos publicado el fin de semana sugiere que el partido de izquierdas en el Gobierno de México y sus aliados obtendrían una amplia mayoría en el Congreso, lo que podría permitir a la coalición aprobar cambios radicales en la Constitución. El recuento oficial de las elecciones de la semana pasada mostraba que el partido, Morena, y sus socios parecían en camino de conseguir una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Congreso. En el Senado, parecía que la coalición no alcanzaría la supermayoría, pero por un pequeño número de escaños, según los analistas, lo que significa que probablemente sólo necesitaría el apoyo de unos pocos legisladores de la oposición para modificar la Constitución. Construir esas alianzas "es relativamente fácil", dijo el presidente del partido, Mario Delgado, en una entrevista. "Ahora somos una fuerza dominante", añadió Delgado, "por decisión del pueblo". La composición final de la legislatura aún no está clara porque una parte de los escaños del Congreso mexicano se designan mediante un sistema de representación proporcional en agosto. Las impugnaciones legales también podrían afectar a la forma en que se asignen los escaños. Pero Morena se ha acercado lo suficiente al dominio total como para provocar una fuerte reacción de un sector que el partido no puede ignorar: los mercados financieros. En los volátiles días posteriores a las elecciones, la alarma de los inversores se ha hecho patente, con las acciones mexicanas maltrechas y el peso sufriendo su peor semana desde la pandemia. La preocupación se centra en la posibilidad de que Morena utilice su amplio mandato para promulgar cambios constitucionales que, según los detractores, podrían eliminar los controles existentes sobre la autoridad presidencial, según los analistas financieros. Las propuestas fueron presentadas por primera vez por Andrés Manuel López Obrador e incluyen planes para eliminar los reguladores independientes y nombrar a los jueces y funcionarios electorales a través del voto popular, lo que los críticos advierten que podría hacerlos más susceptibles a la presión política. Entre otras preocupaciones, los inversores temen que la alteración del poder judicial podría hacer que sea menos seguro que obtengan una audiencia justa en las disputas. "La sensación del mercado es que bajo el partido Morena y con este plan sobre la mesa, podría venir un cambio radical", dijo Janneth Quiroz Zamora, directora de investigación económica de la casa de bolsa Monex. "El mayor temor es sobre la posible eliminación de los controles al poder ejecutivo". En lo que pareció un intento de calmar al mercado, la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, protegida de López Obrador, anunció el lunes pasado que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, considerado una fuerza estabilizadora, permanecería en el cargo. "Es un gran servidor público que da certidumbre de un buen manejo financiero y económico", dijo. Sheinbaum ganó la presidencia con la mayor cantidad de votos en décadas y Morena también se llevó la mayoría de las gubernaturas que se ofrecían. Sus comentarios iniciales animaron a los inversores a pensar que "el gobierno era sensible a sus preocupaciones", dijo Blanca Heredia, analista política residente en Ciudad de México. Eso fue "sobre todo por la rapidez de la reacción", dijo Heredia, señalando que el nuevo presidente "necesita y quiere crecimiento económico". Pero el jueves, el líder de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, pareció anunciar que el partido buscaría aprobar los cambios constitucionales en septiembre, antes de que López Obrador renuncie y Sheinbaum asuma el cargo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, votando este mes. López Obrador dejará el cargo oficialmente en septiembre.Credit...Henry Romero/Reuters El peso volvió a caer. Horas más tarde, Mier se retractó en una comparecencia radiofónica en la que sugirió que los cambios no se introducirían de forma precipitada. Sheinbaum dijo más tarde a los periodistas que las medidas se someterían a un amplio diálogo. También publicó una foto en la que aparecía reunida con un ejecutivo de la empresa de inversiones BlackRock. "Están comprometidos y entusiasmados con aumentar los proyectos de inversión en México", dijo en las redes sociales. Delgado, el presidente del partido, dijo que López Obrador y Sheinbaum tendrían que ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar con los planes. "Son reformas que tendrán que discutirse y su alcance, su versión final, se dará en el Congreso, y el ritmo de su aprobación lo decidirá el presidente", dijo, refiriéndose a la Sra. Sheinbaum. El resultado, según los analistas, es que en un sistema político en el que un partido tiene tanto control, el mercado podría surgir como una fuerza moderadora. "Creo que esta reacción adversa del mercado va a provocar un replanteamiento muy profundo de lo que van a aprobar y cómo lo van a aprobar en septiembre", dijo Joan Domene, economista principal para América Latina en Oxford Economics, una consultora económica con sede en Ciudad de México. El edificio de la Bolsa de Valores de Ciudad de México. Los inversores creen que "podrían avecinarse cambios radicales", según un analista.Credit...Daniel Becerril/Reuters Sin embargo, López Obrador no pareció inmutarse. En su habitual conferencia de prensa el viernes por la mañana, el presidente reiteró su compromiso con los cambios y pareció minimizar las caídas del peso, diciendo: "la justicia está por encima de los mercados." Los mensajes contradictorios mostraron, según los analistas, que la influencia de los inversionistas dependerá de si las personas que dirigen Morena -incluido el Sr. López Obrador- realmente los escuchan. "Los mercados son una camisa de fuerza para la política", dijo. "Pero no para todos por igual".