Preocupa a empresarios amenaza de gobernador de Texas

Monterrey.- La posibilidad de retomar las revisiones exhaustivas que durante casi dos semanas le hicieron al transporte de mercancías que cruzaba hacia Texas, vuelve a inquietar a la iniciativa privada.

Ante las amenazas que está haciendo el gobernador texano Greg Abbott, sobre declarar la llegada de migrantes como una invasión, y todas las medidas para detenerlos, José Abugaber, presidente de la Concamin, urgió a que el tema sea visto como un problema interno y que no impacte al comercio exterior.

PUBLICIDAD

El líder industrial refirió que previamente los cuatro gobernadores de la frontera con Texas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se comprometieron con Abbott para tomar medidas de revisión, debido a los tiempos de espera, que causaron pérdidas de 8 millones de pesos diarios al transporte.

"Puede (volver) afectar en los anaqueles de distribución y que toda la cadena se siga rompiendo", dijo.

"Pedimos y hacemos un llamado para que esto no vuelva a suceder, que lo arreglen en lo interno, pero que no nos paren, no nos atormenten a los transportistas con estas cosas".

Al respecto, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que es Concamin la que ha estado en contacto con los gobernadores mexicanos.

"Nosotros estamos respaldando mucho con los gobernadores, tanto mexicanos como con el americano, porque tenemos un tratado de libre comercio que es muy importante", señaló.

"También hubo una declaración del Gobierno americano donde es un tema local, no nacional".

Por su parte, Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra de Nuevo León, mencionó que hay una gran cantidad de exportaciones que cruza hacia Texas, y más restricciones implican un impacto importante al flujo de materia prima y a la fabricación de productos.

"No es algo que nos preocupa nada más a Nuevo León, nos preocupa a todo el país, a toda la industria. Vemos positivo el acercamiento que tuvieron los cuatro gobernadores", agregó.