Preocupa a AMLO situación en Perú

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador está preocupado por la situación que prevalece en Perú tras la destitución y encarcelamiento del mandatario Pedro Castillo, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entrevistado tras la reunión que el mandatario sostuvo este mediodía con Chris Dodd, asesor especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller dijo que López Obrador considera a Castillo un buen hombre.

"Sí (es un tema de preocupación), sí lo es por la inestabilidad que se ve allá y que el presidente considera que el presidente Castillo es un hombre bueno, una buena persona", sostuvo.

Ebrard dijo que, aunque la situación de Perú no fue el tema principal de la reunión con Dodd, sí se comentó durante el encuentro sostenido en Palacio Nacional.

"Sobre el Perú no entramos a todos los detalles, si se mencionó, pero no fue el objetivo de la reunión", comentó.

Castillo fue detenido el miércoles pasado luego que intentara disolver el Congreso y decretara un estado de excepción.

Tras fallar en su intento, quiso refugiarse en la Embajada de México en Lima, pero fue detenido por los miembros de su escolta y trasladado a la sede de la Policía.

En los últimos días se han registrado manifestaciones en varias localidades del país andino que han suscitado enfrentamientos con la Policía y han fallecido dos manifestantes.

A diferencia de otros mandatarios, como el argentino Alberto Fernández, que han reconocido de manera expresa a la nueva Presidenta Dina Boluarte, México se ha abstenido de reconocer al nuevo gobierno y ha insistido en dar asilo a Castillo.

Cuestionado sobre esta falta de reconocimiento, Ebrard dijo que no corresponde a México reconocer a un gobierno y que la relación con Perú sigue.

Insiste México en derecho de Castillo a asilo

En otra entrevista, tras la firma de la Declaración de Amistad México-Estados Unidos, Ebrard dijo que el Gobierno mexicano defiende el derecho de asilo de Castillo, pero las autoridades de Perú definirán su situación jurídica.

El funcionario dijo que al garantizar el derecho de asilo, México es fiel a su tradición y reivindica su doctrina de no intervención en asuntos de otros países.

"En el caso de Perú, lo único que diría es que nosotros defendemos el derecho de asilo, es una tradición mexicana, no tenemos por qué negarla, eso no es una intervención; eso es el derecho de asilo es un derecho que siempre hemos defendido, reivindicado, y nosotros respetamos el principio de no intervención", expresó.

Tras ser encarcelado el pasado 7 de diciembre, Castillo pidió asilo al Presidente López Obrador.

Incluso antes de ser detenido, cuando vio que su intentona no tuvo respaldo en las Fuerzas Armadas y otros actores políticos, Castillo trató de refugiarse en la Embajada mexicana en Lima, pero no pudo llegar debido a que integrantes de su escolta lo llevaron a la sede de la Policía.

Sobre la invitación que hizo Boluarte de que López Obrador viaje a Perú y entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, Ebrard dijo que es difícil que se dé esa reunión.

El canciller descartó que se hayan dañado la relaciones con Perú por el llamado a consultas que hizo el Gobierno de Boluarte al Embajador Pablo Monroy, por declaraciones que hizo López Obrador y él mismo y que fueron consideradas injerencistas por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.