Premiará López Obrador a los pueblos más limpios

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará un premio a los pueblos más limpios de México.

"Pueblos limpios y adornados, donde están los mejores jardines, las avenidas con bugambilias, que es un flor que se da en todo el país", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario comentó que se creará un jurado para determinar cuáles son los pueblos más bellos.

"Les vamos a dar un reconocimiento, no sabemos de qué tipo, pero van a ser mencionados desde Palacio Nacional y a lo mejor una obra pública que se requiera en ese municipio sea autorizada como reconocimiento", afirmó.

López Obrador sostuvo que la limpieza de los pueblos es un tema que debe ser atendido y del que debe informarse.

"Tenemos que atender la limpieza de los pueblos. No al 'Ecoloco', no a la basura. La transformación también implica la limpieza", afirmó.