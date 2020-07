Posponen reapertura de plazas en CDMX

Especial

Ciudad de México— La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que el semáforo por Covid-19 seguirá en naranja la próxima semana.

Ante esto, la reapertura de tiendas departamentales y centros comerciales fue pospuesta del lunes 6 de julio al miércoles 8 de julio.

"Hemos pospuesto la apertura de centros comerciales y tiendas departamentales para el miércoles, estaba planteado para el lunes, sin embargo, esta semana tuvimos una revisión importante de en dónde funcionaron las medidas que tomamos", dijo la funcionaria.

"Hemos sido estrictos en decir que es 30% de aforo en restaurantes, poco más, la mayor parte en exteriores, pero hemos hecho una revisión puntual y no queremos que se vaya a desbordar la asistencia a tiendas departamentales y centros comerciales y estamos posponiendo al miércoles".

La mandataria dijo que tendrán reuniones con las cámaras empresariales para tener más medidas de restricción en la asistencia a las tiendas departamentales.

"Vamos a aprovechar estos días para tener reunión con las cámaras y tener medidas de mayor restricción en la asistencia a las tiendas departamentales, creo que lo podemos lograr pero no queremos que se desborde porque finalmente lo principal es la salud y esto que hemos avanzado a la fecha de no tener saturación hospitalaria no queremos una reversión", agregó.