Posponen diputados la eliminación de outsourcing

Ciudad de México— La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados pospuso la aprobación de la iniciativa para eliminar el esquema del outsourcing luego de acordar que primero discutirán el tema en parlamento abierto.

Este jueves los diputados que integran dicho órgano legislativo iniciaron la discusión de una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PT desde septiembre pasado; no obstante, la comisión se declaró en sesión permanente a petición de todos los partidos, incluida la fracción proponente.

Los legisladores reconocieron la necesidad de analizar las implicaciones que una propuesta como esta tendrá en materia de desempleo, inversión e incluso en la eventual aprobación del T-MEC. Además, advirtieron que sin un acuerdo con el Senado de la República la iniciativa podría quedar empantanada, ya que recientemente la Cámara alta frenó una reforma similar.

"No nos quememos, lo correcto es que se retire la iniciativa y entremos a esta dinámica de parlamento abierto. Es una invitación que le hacemos a a nuestros aliados del grupo mayoritario. Ya nos jaló la rienda el Consejo Coordinador Empresarial, ya nos dijo que no está de acuerdo, ya se tuvo que retirar la iniciativa del senador Napoleón", señaló José Luis Montalvo, diputado del PT.

El diputado del PRI, Carlos Pavón, demandó a los diputados analizar las consecuencias que tendrá la desaparición del outsourcing para los empleados actualmente contratados bajo ese esquema.

"La situación del desempleo sí está creciendo y tenemos que ser muy conscientes; regularlo sí es lo más conveniente, pero siempre mirando el trabajo de ellos, porque nosotros no podemos dejarlos sin trabajo", señaló.

El priista dijo que la responsabilidad de los legisladores es regular el outsourcing, ya que su eliminación afectará a los empleados que no puedan absorber las empresas.

"Creo que la responsabilidad de nosotros en este tema es regularizar para poder que se lleve a cabo la acción, si nos cerramos y nos negamos a que eso ya no suceda, está bien, que los absorba la empresa, ¿y si la empresa dice 'yo nada más necesito tantos' y se acabó?", cuestionó.

Isaías González, también del PRI, recordó que la semana pasada Estados Unidos puso más condiciones a México para aprobar el T-MEC, por lo que advirtió sobre la percepción que en el vecino país podría generar una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo.

"Hay que reflexionar y aquí lo han dicho: si le movemos, si modificamos la ley, van a decir (en Estados Unidos) 'ya están reformando otra vez la Ley Federal del Trabajo, no la cumplen y ya la están reformando'. Creo que hay que darse tiempo, esperar que se firme el T-MEC y no dar motivos para no firmarlos", expresó.

El diputado Evaristo Lenin Pérez, del PAN, advirtió sobre la necesidad de encontrar equilibrios que protejan a los empleados, pero también a los empresarios que generan las fuentes de trabajo.

"Tenemos que darle certidumbre al sector empresarial que genera empleo y riqueza; hay que buscar un equilibrio", pidió.

El legislador advirtió que sin una cuerdo con el Senado de la República se corre el riesgo de que la reforma quede empantanada, toda vez que hace unos días la Cámara baja frenó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar el esquema del outsourcing y darle paso a un parlamento abierto sobre el tema.