Posponen dictaminar reforma educativa

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, informó que será hasta este martes cuando se reúnan para dictaminar la reforma educativa.

En conferencia de prensa, la legisladora, quien es integrante de la CNTE, indicó que la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación convocada para este lunes a las 17:00 horas se pospuso a fin de elaborar un mejor texto a analizar.

"Lo que estamos haciendo es tener el mejor texto, y esto te obliga a sentarte a platicar y a dialogar, esa es la razón; queremos que puntos y comas queden perfectamente bien claros, y es el sentido de las reuniones en las que hemos estados dialogando la Oposición y otros actores", señaló.

La morenista informó que la reunión de las comisiones unidas se llevará a cabo en San Lázaro este martes a las 8:00 horas.

Indicó que el proyecto de dictamen considera seis iniciativas de reforma: la presenta por el Ejecutivo federal y cinco por diferentes partidos políticos, entre ellos Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Piña no descartó la posibilidad de que maestros de la CNTE bloqueen los accesos a la Cámara de Diputados, como lo hicieron la semana pasada, cuando impidieron a las comisiones reunirse, incluso en el Senado, como sede alterna.

La legisladora dijo que si mañana acuden a San Lázaro, los maestros serán recibidos para dialogar en torno a la reforma educativa.

Asimismo, dijo que sus derechos laborales están garantizados.

"No habrá más evaluaciones que castiguen a las y los maestros, se crea, por tanto, el Sistema de Formación y Actualización que es un derecho que ahora va a tener el magisterio nacional. Las evaluaciones no estarán ligadas nunca a la permanencia del servicio, se reconoce, repito, a las y los maestros como agentes de la transformación social", afirmó.

Por la mañana, el coordinador de Morena, Mario Delgado, informó que la reunión de las comisiones dictaminadoras se llevaría a cabo este lunes a las 17:00 horas a fin de que la reforma educativa fuera sometida a primera lectura mañana, martes, y a votación del Pleno el jueves.

A decir del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, son dos puntos los que están atorando la reforma educativa.

La primera, señaló, son las demandas de la Oposición, cuyas opiniones deberán tomarse en cuenta para evitar que su tránsito se paralice en el Senado, que será la Cámara revisora.

La segunda, agregó, es el hecho de que la iniciativa aún contempla en el Artículo tercero constitucional referencias laborales, a pesar de que la demanda del magisterio es que éstas sean tratadas en el 123 constitucional.

"Queda una partecita en el tercero constitucional laboral que, lejos de restringir derechos del magisterio los fortalece, pero como en la reforma que hizo Peña cargó todo el desmantelamiento de los derechos en el tercero constitucional y desapareció la referencia del 123, es lo que con el magisterio está generando cierta desconfianza", indicó.

Fernández Noroña dijo que ante esta situación existe la posibilidad de que el magisterio interrumpa los trabajos legislativos este martes, tal y como lo hizo la semana pasada.