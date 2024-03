Pospone hasta antes de irse sistema de salud como Dinamarca

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que el sistema de salud como el de Dinamarca estaría en 2021, luego dijo que sería "el mejor del mundo" para marzo de 2024 y ahora afirmó que estará antes de que termine su gestión.

En abril de 2023 reconoció que no ha cumplido la promesa que hizo al asumir la Presidencia, en diciembre del 2018, cuando dijo que un sistema de salud como el de Dinamarca se conseguiría en el 2021.

El 21 de noviembre de 2023 afirmó que el "mejor sistema de salud del mundo" llegaría en marzo de 2024 y ahora dijo que será hasta antes de que termine.

Durante la mañanera, López Obrador adelantó que el 21 de marzo hará una evaluación del sistema de salud del País.

-¿Cómo van los avances del sistema de salud?, se le preguntó.

"Tenemos una reunión el 21 de marzo en Oaxaca, voy al homenaje a Juárez en Guelatao en la mañana y en la tarde nos vamos a reunir para hacer una evaluación del sistema de salud pública", explicó.

"Pero en estos días, sin reunirme con ciudadanos y además le pido a los ciudadanos que no me busquen, para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajando, precisamente en consolidar el sistema de salud".

-¿Hay una fecha para eso?, se le preguntó.

"Sí, antes de que yo termine", respondió.

Reiteró que recorrerá el País para supervisar acciones.

"Voy a hacer una gira por al menos 23 estados, al menos, en estos días", expresó.

"Este fin de semana voy a Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y a Puebla, nada más a ver el tema de salud y no es ninguna reunión con enfermeras, médicos o trabajadores de la salud. Nada más es supervisar, hablar con los trabajadores, con los responsables del sector salud para evaluar, ver cómo vamos en la rehabilitación y construcción de centros de salud, hospitales, equipamiento de hospitales, todos los servicios".

"Cómo vamos con los médicos generales, los especialistas, el abasto de medicamentos, todo, porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo".

-¿En cuántos meses?

"Antes de que yo termine, antes de que yo termine", insistió.