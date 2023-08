Posiblemente asesinados, jóvenes de Jalisco.- AMLO

Ciudad de México.- Tras señalar que los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco fueron "posiblemente" asesinados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar información del caso hasta el próximo martes.

En la conferencia mañanera, el Mandatario fue nuevamente cuestionado sobre el avances en la indagatoria del caso, pero, por segundo día consecutivo, se negó a dar detalles con el argumento de no entorpecer las investigaciones.

-¿Qué reporte tiene sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco? En la zona de Los Altos se reporta que hay más de mil 600 desaparecidos ¿Se reforzará la seguridad en este (lugar)?

"Se está trabajando en eso en coordinación con el Gobierno de Jalisco y ya les dije ayer que cuando se tuviese más información para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar", respondió.

"Y, como el martes, vienen todos los integrantes del Gabinete de seguridad, ya se van a tener más elementos. Estamos trabajando todos los días, todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad en el País".

Los cinco jóvenes de Lagos de Moreno fueron levantados por el crimen organizado desde el 11 de agosto, por lo que el próximo martes, día que el Presidente prometió dar detalles, habrán pasado 11 días.

"Antes, con todo respeto al Presidente Peña, ¿Ustedes creen que el Presidente Peña se levantaba a las 5:00 de la mañana? ¿Ustedes creen que Felipe Calderón se levantaba a las cinco? "No, no, eso yo no sé, pero ¿Fox se levantaba a las 5:00 de la mañana?", argumentó López Obrador.

"¿Y atendían a esa hora, o más tarde, a las seis el tema de seguridad del País?. Entonces, todos los días estamos atendiendo eso de manera responsable. Por eso son muy perversos cuando inventan cosas como las de antier".

Durante la mañanera, López Obrador dijo que los jóvenes, oficialmente desaparecidos, fueron secuestrados y "posiblemente asesinados", y reiteró que no se burló el miércoles cuando, a gritos, le preguntaron sobre este tema e hizo un chiste.

López Obrador ya había deslizado que los jóvenes habrían sido asesinados. En su mañanera del jueves, el Jefe del Ejecutivo se refirió a las víctimas como: "los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco".

Más tarde, en la misma conferencia, el Presidente agregó: "estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí, a buscar las podridas y, cuando no las encuentran, las inventan".