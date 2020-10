'¿Por qué nos hizo esto el Presidente?'

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno concretó esta semana la desaparición de 109 fideicomisos para apoderarse de 68 mil 478 millones de pesos, de recursos públicos y privados, que eran para la ciencia, el apoyo a víctimas de la violencia, el pago a ex braceros, la lucha contra cambio climático o las becas de medallistas olímpicos. Los senadores de Morena y sus aliados, urgidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, clavaron la puntilla la madrugada del miércoles, fuera del Senado y protegidos por granaderos mientras familiares de víctimas, braceros y científicos se manifestaban en contra.

"Nunca se había visto que un Presidente insultara a grupos tan amplios de la población al decirles ladrones y corruptos, pero lo mejor es que tantos colectivos nos unimos como en ese libro de Carlos Monsiváis: 'crónicas de la sociedad que se organiza' y así vamos a dar la batalla legal con amparos", señaló el investigador del Instituto de Ecología Juan Esteban Martínez Gómez.

A la 1:45 horas, Efraín Arteaga escribió en el chat #FideicomiSOS: "Hoy, 21 de octubre de 2020, quedará en la memoria de los ex braceros como la fecha en que se consumó la traición de López Obrador a los braceros, a sus familias y a su propia palabra".

En la madrugada, el líder del Movimiento Unificado de Ex Braceros escribía desde afuera del Senado, adonde habían llegado tres días antes para hablar contra la desaparición del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios. Dos semanas antes habían intentado lo mismo con los diputados, pero en ningún caso lo lograron.

Según Arteaga, querían decir que llevan medio siglo esperando el reembolso de lo que les descontaron cuando trabajaron en Estados Unidos hace más de 50 años. Que muchos han muerto esperando. Que desde 2006 se había creado el Fondo que a la fecha tenía 142 millones de pesos ahorrados. Que incluso en 2006, 2012 y 2018, López Obrador les prometió que si votaban por él les cumpliría, pero ahora no sólo ha desaparecido el fondo sino la ley con la que fue creado.

Llegaron al Senado el lunes y esa noche los granaderos intentaron desalojarlos. Después, los senadores sesionaron en un hotel y al día siguiente, en su antigua sede, en el Centro. "Íbamos a ir al Centro, pero no podíamos descuidar la sede del Senado y además no íbamos a exponer a mujeres y niños porque si aquí nos golpearon, allá había más granaderos", dice Arteaga.

Arteaga considera que está más lejos el pago pues en el proyecto de Presupuesto 2021 no hay ni un peso etiquetado para ellos, por eso buscarán meter amparos. "La primera consecuencia es que nos vamos a morir sin que nos paguen y sin que López Obrador cumpla su palabra", sostuvo.

"Nosotras estuvimos en el Senado desde el lunes cuidando que los senadores no entraran. Y el martes, como vimos que Morena había reunido el quórum en la Sede de Xicoténcatl para acabar con los fideicomisos, rompimos una piñata con la figura del Presidente. Los niños y las señoras la rompieron y lo que quedó, lo quemamos", dice Delia Quiroa.

Desde el 10 de marzo del 2014, Quiroa busca a su hermano Roberto, secuestrado en Tamaulipas. En septiembre, participó en la toma del edificio de la CNDH pues ya sabían de la amenaza de quitarles el apoyo económico que usan para buscar a sus familiares.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tenía 574 millones 511 mil pesos, una cantidad muy baja si se toma en cuenta que el Gobierno de López Obrador ha aceptado que desde diciembre de 2018, cuando inició, a la fecha, hay 63 mil 523 reportes de personas desaparecidas. Aun así, se aprobó la desaparición del fondo con el pretexto de siempre: la supuesta corrupción.

"Me dio mucha impotencia, porque yo voté por Obrador buscando un cambio para el País y ahí hasta lloré de coraje. Y no sólo yo, muchas víctimas que estábamos ahí nos preguntamos ¿por qué nos hizo esto el Presidente?", recuerda Quiroa.

"Nos llovió el fin de semana. Se mojaron todas las cosas, las cobijas, los niños, todo y ahí nos quedamos a dormir, queríamos que los senadores nos escucharan y no se logró nada", cuenta Karla Guerrero, del Colectivo de Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos.

Ella busca a su marido, Herón Miranda, desaparecido en Veracruz en 2014. Guerrero recuerda que al Senado llevaron también un féretro para simbolizar la muerte de Morena, aunque les hicieron falta dos. "Queríamos el del PVEM y el del PES, pero ya no hubo dinero, de todos modos son lo mismo", dice.

"El fondo era la única ayuda que tenían los desplazados y el apoyo lo tenían después de un largo trámite burocrático", afirma Teodomira Rosales, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, Guerrero.

"Aquí hay personas muy enfermas que no tienen ni derecho a la salud. Gente muy pobre, gente que no sabe leer ni escribir y que necesitan el apoyo, por eso decimos que con esto casi están matando a las familias. El Presidente dice que hay corrupción en el Fondo, y es posible, sí señor, pero los culpables es gente que está en su mismo Gobierno, no en las víctimas", sostiene.

Lo peor, aseguran los familiares de víctimas, fueron las descalificaciones del Presidente para justificar la cancelación de los fondos. "Estábamos afuera del Senado, con los niños tosiendo y tosiendo y él en su conferencia nos dijo que los que estábamos ahí éramos ladrones y corruptos y me dio mucha tristeza, porque yo siento que Obrador se está desquitando con las víctimas de que estuvo tantos años batallando para ser Presidente y ahora desquita de este modo", dice Teodomira Rosales.

Un día antes de que sus legisladores de Morena votaran la desaparición del Fondo de Víctimas, López Obrador se disculpó con el capo del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera por llamarlo "Chapo", lo que despertó más coraje en víctimas: "Mucho respeto a ese asesino, ¿y cuándo se va a disculpar por decirnos neoliberales con privilegios a las víctimas?", plantea Quiroa.