Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer la entrega de una presea, el pasado miércoles, a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, en un evento realizado en Veracruz.

En la mañanera, afirmó que la DEA le fabricó delitos al militar en el sexenio peñista, y descartó que esté involucrado en el caso Ayotzinapa.

“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no. No hay en la investigación, nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos, de Ayotzinapa”, manifestó.

“Y si Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Julio Hernández tienen otra información, que la den a conocer, pero eso no es, eso se usa, la inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos (a Cienfuegos)”.