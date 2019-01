Por paro laboral Fiscalía de Guerrero trabaja al 50 %

Chilpancingo— En Guerrero, donde los altos índices de violencia no paran, al menos 21 agencias del Ministerio Público no están integrando la totalidad de las carpetas de investigación por los diversos delitos debido a que agentes, policías y peritos están en paro desde hace más de una semana.

Los inconformes, que exigen un bono de riesgo de 250 pesos diarios y aumento salarial del 50 por ciento, mantienen cerradas las instalaciones de la Fiscalía, donde operan áreas como la Dirección General de Investigaciones, la Contraloría, la Fiscalía Especializada Antisecuestro, de Búsqueda de Desaparición de Personas y la Coordinación General de Servicios Periciales.

Según dirigentes del movimiento, las agencias sólo están tramitando carpetas de investigación por delitos graves como homicidio, violación, feminicidio, secuestro, así como los que se cometan en flagrancia, aunque no se están realizando las investigaciones correspondientes.

Por delitos menores, que no ameritan pena corporal, los ministerios públicos no integran la carpeta de investigación y piden a los denunciantes que regresen después.

"Se está trabajando a medio gas, ya que los que estamos en paro de labores no llevamos a cabo operativos, aunque si se trata de un caso grave sí participamos", dijo un agente ministerial que participa en el paro.

En Guerrero hay más de 50 agencias del Ministerio Público y los paristas afirmaron que al menos 21 participan en la protesta.

Estas agencias están ubicadas en Municipios de la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco -donde hay 15, pero sólo cinco están en paro-,Tierra Caliente, Montaña y Zona Norte.

Juan Rivera Altamirano, presidente de la Asociación de Agentes del Ministerio Público, Agentes Ministeriales y Peritos, dijo que en el caso de la agencia de Chilpancingo los trabajadores no están participando porque están amenazados con su despido.

"A una semana de haber iniciado el paro de labores, nuestro movimiento va creciendo, ya que más compañeros se están sumando a esta protesta", aseveró.

Minimizan impacto

El Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, aseguró que el paro no ha afectado la integración de las carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público y dijo que hace falta presupuesto para cubrir las demandas laborales.

Vía telefónica, afirmó que la Fiscalía sigue trabajando y que la Policía Ministerial ha estado ejecutando órdenes de aprehensión.

El funcionario aseveró además que para otorgarles a los paristas un bono de riesgo se requeriría erogar 150 millones de pesos, lo cual no está contemplado en el presupuesto para 2019, lo mismo que para el incremento salarial.

De los Santos dijo que existe el compromiso con los trabajadores de seguir con el diálogo y que tendrá una nueva reunión con ellos.

"El Congreso local nos aprobó un presupuesto de casi mil 100 millones de pesos para este año, del cual el 95 por ciento va destinado para el gasto corriente, que incluye el pago de salarios de los trabajadores", detalló.