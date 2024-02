Por encima de la ley, mi autoridad: AMLO

Ciudad de México.- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por encima de la ley está su propia autoridad.

Cuestionado sobre si cometió un error al divulgar el jueves en su conferencia mañanera el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times, el mandatario rechazó haberse equivocado y violar la ley de privacidad de datos.

“No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política”, respondió.

Kitroeff publicó en el Times un reportaje donde dio cuenta que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados de AMLO con cárteles de la droga, después de que asumió el cargo en diciembre de 2018.

Para su trabajo envió un cuestionario al presidente que éste consideró agraviante y decidió responderlo públicamente en su conferencia del jueves. Al revelar el cuestionario de la periodista exhibió su número telefónico.

“¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?”, le cuestionó Jéssica Zermeño de Univisión.

“Claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”.

“¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor presidente?”, insistió la reportera.

“No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política”, dijo.

Insistió en que “no va a venir cualquiera –porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral– cualquier gente que, porque es del New York Times nos va a sentar en el banquillo de los acusados”.

“No exageren. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono”.

El reportaje del diario neoyorquino publicado ayer en su primera plana precisó que se había indagado nexos de integrantes del círculo cercano del presidente con organizaciones criminales y que incluso existían grabaciones de los hijos del mandatario recibiendo dinero, aunque no presentó evidencia de ello.

Según el Times, la investigación de Washington fue abandonada para evitar conflictos con el Gobierno mexicano y no se abrió indagatoria directa contra AMLO.

Cuestionado por Zermeño, AMLO replicó con dureza. Dijo que los periodistas “se sienten bordados a mano, como una casta divina”. Les pidió “bajar una rayita a su prepotencia”.

La reportera le insistió: “tiene usted todo el derecho a defenderse de cuestionamientos periodísticos pero ¿el derecho de (la periodista) a mantener privado su celular personal para evitar agresiones?”.

AMLO alegó haber sido calumniado y desestimó la revelación de datos personales.

“¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico? Eso no lo ven ustedes”, dijo.

‘Lo que el viento a Juárez’

Tras el reportaje de The New York Times, que revela que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Andrés Manuel López Obrador con cárteles de la droga, el presidente afirmó ayer que le van a seguir haciendo “lo que el viento a Juárez”.

Desde Sinaloa, al inaugurar un acueducto, el mandatario presumió que siempre se ha conducido en “línea recta”, y reiteró que lo que más estima importante en su vida es la honestidad.

“Andan con mucho miedo y enojadísimos, con la máxima del hampa del periodismo y de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha, tizna”, repitió.

“Nada más que eso puede aplicar cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso, me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”.

“En seis sexenios, 36 años, seis gobiernos, hicieron 22 mil hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100 mil hectáreas de riego, en seis años”.