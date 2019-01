Ponen ultimátum para abrir bienes

Ciudad de México— Integrantes del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han resistido a abrir el listado de sus bienes patrimoniales, pese a la advertencia de que quien no lo haga no podrá seguir trabajando en el Gobierno federal a partir de hoy.

"Hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno.

"No sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el Gobierno", reiteró ayer en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Las dos secretarias de Estado que mantienen cerrada la lista de sus bienes y el valor de cada uno de ellos son la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la de Recursos Naturales, Josefa González Blanco.

Sin embargo, hay otros seis que los abrieron parcialmente, pues no permitieron que se conociera el valor, ya sea de alguno de ellos o de la totalidad.

Quienes sólo aceptaron abrir parcialmente su bienes son los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores; Rocío Nahle, de Energía; Esteban Moctezuma, de Educación Pública; Jorge Alcocer, de Salud; Miguel Torruco, de Turismo, y Alfonso Durazo, de Seguridad Pública.

Las declaraciones patrimoniales comenzaron a presentarse desde el mes pasado y algunos funcionarios, que en principio habían decidido cerrar la lista de sus bienes, la abrieron posteriormente.

Es el caso de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del titular de la SEP, aunque en el caso del segundo, la apertura es parcial.

Otros dos funcionarios que también modificaron su autorización son el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el Consejero Jurídico, Julio Scherer.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial dentro de los 60 días naturales posteriores al inicio de su encargo.

Debido a que todavía no están vigentes los nuevos formatos autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los nuevos servidores han presentado sus declaraciones con los formatos anteriores, en donde queda a potestad de cada declarante abrir o no el listado y valor de sus bienes.

Cuando entren en vigor los nuevos formatos, a partir de abril próximo, la publicación del listado de bienes será obligatoria para todos.





Culpa al neoliberalismo

En su conferencia, López Obrador se refirió a la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, y la atribuyó a la política neoliberal.

"Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción.

"Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo", dijo.