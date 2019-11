Ponen freno a extradición de Caro Quintero a EU

Ciudad de México.- Una juez federal concedió una suspensión de oficio y de plano al ex fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien evita ser extraditado a Estados Unidos.

La juez Cuarto de Distrito de Amparo en Material Penal, María Dolores Núñez Solorio, concedió la suspensión al capo más buscado por la DEA y lo previno en el sentido de que la medida cautelar no surtirá efectos, en caso de que el acto reclamado haya sido materia de diverso juicio de amparo.

La juez señaló que Caro Quintero solicitó la suspensión respecto a la orden de extradición que solicitó el Gobierno de Estados Unidos, pero no la orden de captura que tiene por parte de autoridades mexicanas.

El pasado mes de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar al narcotraficante contra el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con Milenio, ministros del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se hicieron cargo de resolver cuestiones de legalidad para determinar el procede o no su entrega.

Hasta el momento, los magistrados no han resultado el caso, porque aún no reciben el engrose de sentencia de la Corte.

Caro Quintero se adelantó e interpuso una demanda de garantías para impedir su entrega.

Asimismo, reclama la orden de reaprehensión que hay en su contra para que cumpla el resto de su condena, de 40 años de prisión, de la cual solo ha pasado 28 años en la cárcel.

Quien fuera fundador del Cártel de Guadalajara consiguió su libertad el pasado 9 de agosto de 2013 luego de permanecer 28 años en la cárcel porque un tribunal le concedió un amparo.

Caro Quintero es buscado por Estados Unidos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicana Alfredo Zacala Avelar.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 20 millones de dólares por la cabeza de Caro Quintero.





Fuente: www.elimparcial.com