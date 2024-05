Pone MC a niños como oradores en mitin de Máynez

Ciudad Del Carmen, México.- Los niños formaron parte de la lista de oradores durante el mitin de este domingo que encabezó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, en Ciudad del Carmen, en Campeche.

El primero de ellos, con la camisa de campaña blanca y letras naranjas, fue llevado por la candidata al Senado Dulce Dorantes hasta el frente del templete, y al final, le dio la instrucción: ahí lees.

"Muy buenos días, es un gran honor estar al lado de ustedes, pueblo carmelita, candidatos que nos representan, quiero agradecer la generosidad de todos los aquí presentes, es un altísima distinción levantar la voz y luchar con gente que no se rinde, y que no se doblan, hay que cambiar la historia, no repetirla", expresó el menor de edad.

"Los políticos mediocres y vividores del erario público tienen soluciones, pero cuando gobiernan tienen excusas, con esas excusas no se prospera".

Después, otro niño que participó fue al que identificaron como "Choncho" Fernández, hijo del político al que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le retiró su candidatura al Senado por considerarlo prófugo de la justicia.

"Quiero presentar el video de una persona que extraño mucho. Y algo muy importante, y ni un voto a Morena, y voto total a Movimiento Ciudadano", expuso el niño.

Posteriormente, fue Máynez quien tomó la palabra en el evento en el "Polideportivo Chechen" para asegurar que todos los que ignoraron a la entidad y a esta ciudad se arrepentirán.

"Nuestro objetivo como dije en último debate, mucho más grande que la Presidencia de la República, es que construyamos el mejor México de la historia, se van a arrepentir de haber menospreciado a Campeche y Ciudad del Carmen, toda esa historia la vamos a escribir con hombres y mujeres libres, que dejaron atrás la lógica de partidos, la lógica que era posible, que solamente se podía ganar una campaña con dinero, comprando votos, voluntades", dijo el abanderado presidencial.

Se prevé que el siguiente evento del candidato emecista sea este mismo domingo, pero en Campeche capital.