Pone AMLO 'tache' a encargados de becas

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó a los funcionarios de su Gobierno encargados del programa de becas para estudiantes de nivel medio superior.

Durante una visita a Ocosingo, Chiapas, el Mandatario federal preguntó a los asistentes si ya habían recibido las becas del programa, que apoya a jóvenes para que se mantengan estudiando.

Desde el público le respondieron a coro que no.

"Para los que estudian nivel medio superior, que ahora me plantearon que no les ha llegado, así es, esto se está transmitiendo y tienen tache los que manejan el programa, porque ya está el apoyo, nada más que tiene que llegar a todos los estudiantes", advirtió López Obrador.

El Presidente sostuvo que es importante que los beneficiarios reciban la beca porque el nivel medio superior es el de mayor deserción.

Como parte del programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 800 pesos.