Pone AMLO 'pausa' a ataques contra Xóchitl

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pondrá pausa a sus ataques en contra de Xóchitl Gálvez y acusó que notificación del INE para evitar hablar sobre aspirantes al 2024 limita su libertad.

"Vamos a esperarnos (para hablar sobre Xóchitl Gálvez), por lo pronto pausa. Sí, sí, (es violatorio de derechos humanos la notificación del INE), ayer hablé de que lo iba a acatar bajo protesta, porque tienes razón.

"Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al Gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro. Esa es una obligación que tengo: decir y luchar por la justicia y por la democracia. (...) Pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente", comentó López Obrador en conferencia.

Xóchitl Gálvez interpuso el 11 de julio una queja ante el INE por violaciones de López Obrador a la equidad electoral por emitir en distintas conferencias mañaneras comentarios en su contra, dos días después la Comisión de Quejas le dio la razón y ordenó a AMLO abstenerse de emitir expresiones en contra de aspirantes al 2024, como la misma panista.

El resolutivo, aprobado unánimemente, le ordenó al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que su deber es advertirle al pueblo de la "pandilla de rufianes" que quiere volver al poder para saquear a México.

"¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener en abandono a la mayoría de los mexicanos?. ¿Por qué no lo voy a decir?", señaló.

López Obrador consideró -en referencia a Xóchitl Gálvez- que al pueblo no le importa el origen o la lengua del candidato, sino que actúe con honestidad.

"Y a ver, no, no, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos. Si no si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita.

"Gobernantes honestos íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares que tienen como Dios el dinero, que tienen que vivir rodeados de lujos, de privilegios. Entonces eso es lo que está en cuestión", añadió.