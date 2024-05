Policías balean a hijo de candidato de PT en Metepec

Óscar Ruiz, candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la Presidencia Municipal de Metepec, denunció que su hijo fue herido de bala por policías municipales y responsabilizó al Alcalde con licencia, Fernando Flores, quien busca la reelección por la alianza PRI-PAN-PRD.

El aspirante subió a redes un video en el que su hijo narra el presunto ataque registrado la madrugada de este sábado en el cruce de Juárez e Hidalgo, en la localidad de San Lorenzo Coacalco.

En el sitio quedó un vehículo Versa, con placas NZV 7767, impactado de frente con una patrulla de la Policía Municipal, además de casquillos percutidos, por lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación.

"Un vehículo oficial me chocó frontal, no prendió en ningún momento las luces ni nada, no hizo ningún ruido, me chocó y luego luego que me bajé empezaron a disparar. Por reacción, corrí y cuando me agarraron me golpearon, y después un servidor público me dijo que me iba a matar y a toda mi familia, y dijo que estaba asociado al Cártel de Jalisco", relató el joven, quien fue trasladado al Centro Médico Issemym.

Ruiz afirmó que su hijo recibió tres impactos de bala.

"Me da coraje e impotencia y responsabilizo a Fernando Flores por la agresión a mi hijo, por eso no acepté las medidas de protección para mí por la Policía Municipal. Esta es la inseguridad que vivimos todos", escribió en Facebook.

Al respecto, el Ayuntamiento de Metepec aseguró que el hijo del candidato disparó en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión.

"Alrededor de las 4:00 horas, elementos de la Policía Municipal ubicaron un vehículo en actitud evasiva, y al mantener la vigilancia de la unidad, detectaron dos personas que trepaban a una propiedad.

"Al percatarse de la presencia policiaca, una de ellas, subió al vehículo y se dio a la fuga, lo que originó una persecución desde la calle Hacienda La Quemada, en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez hasta San Lorenzo Coacalco, donde impactó de frente contra una unidad de la Policía Municipal. Al bajar del Versa, la persona apuntó y disparó a los elementos policiacos", señaló en una ficha informativa.