Policía viola a mujer adentro de procuraduría

Un integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX fue detenido por violar a una mujer adentro de las instalaciones de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX).

La mujer acudió a la Coordinación Territorial 3, de la Fiscalía Desconcentrada en la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la calle Peralvillo – en la Colonia Morelos- para interponer una denuncia porque recibía amenazas, informó Vanguardia.

El policía agresor, identificado como David Flores Cuautle, estaba encargado de atender a las víctimas en barandilla, es decir, de recabar información de los denunciantes, como el domicilio de quienes acudían al Ministerio Público y los motivos.

“El sujeto se encontraba en la entrada y al verme, me preguntó a qué iba, y yo le narré los motivos de mi presencia, me preguntó mis datos y se los proporcione, así como le dije que vivía con mi mamá y mi hija en mi domicilio”, relató la mujer.

Con base en información de ContraRéplica, el reporte de la Fiscalía Especializada para Delitos Sexuales informó que la violación sucedió aproximadamente a las 18:50 horas de este martes. Fue a esa hora cuando el policía aprovechó de los datos que tenía de la víctima y con eso la amenazó.

“Me dijo que no gritara, porque sabía dónde vivía, y que si decía algo me iba ir a buscar”, resaltó la víctima.

Además, la fémina narró que cuando terminó de poner su denuncia, salió de la agencia y el policía Flores la detuvo para preguntarle qué había pasado. Ella le platicó que la enviaron a realizar unos estudios psicológicos y él le dio la dirección de dónde acudir.

No obstante, en ese momento el agente le ofreció un vaso de agua y ella aceptó. “El policía le dijo que la acompañara, a lo que accedió. Fue entonces que entró a un cuarto en donde había un garrafón de agua, pero también una colchoneta y tapete como de yoga”.

Ahí comenzó el ataque: “Me aventó a la pared… me sujetó de los brazos con ambas manos y me aventó golpeándome la cara con la pared, y quedé de frente a la misma… en ese momento escuché que cerró la puerta, todo fue muy rápido yo me quedé como en shock pues no podía creer que eso estuviera pasando en la misma agencia donde acudí a denunciar”, relató la mujer.

Pese a las amenazas, la víctima pidió apoyo a otros policías, por lo que en ese mismo instante el agente fue detenido.

Al respecto, la PGJ informó mediante su cuenta de Twitter que el hombre ya fue detenido “en flagrancia y fue puesto a disposición del MP. El agresor será trasladado a un centro de reclusión”.