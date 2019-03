Policía Estatal se enfrenta con grupo armado en IMSS de Reynosa

.

Reynosa, Tamaulipas.- Momentos de pánico vivieron los derechohabientes del Hospital Regional 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que elementos de la Policía Estatal abrieron fuego tras el ingreso de civiles armados que buscaban refugio luego de una persecución de acuerdo a información publicada este miércoles por El Universal.

La zona sur de la ciudad se vio envuelta en una balacera que dejó un guardia del hospital herido en una pierna, una unidad volcada sobre el Viaducto y tres más aseguradas.

Personas que se encontraban al interior del hospital, ubicado sobre la carretera Reynosa-San Fernando, relataron que al menos tres hombres armados ingresaron al nosocomio para huir de los elementos estatales, que los seguían desde el Viaducto.

Los sujetos ingresaron en una camioneta Ford Lobo color gris, por el área de urgencias.



Al sentirse acorralados, los hombres bajaron de la unidad e hirieron al guardia que se encontraba en la caseta de vigilancia.

Posteriormente, los elementos de la Policía Estatal entraron al nosocomio y abrieron fuego para detener a los civiles armados, que finalmente lograron darse a la fuga.

Las balas impactaron la puerta principal del hospital que quedó destruida, así como ventanales del segundo piso.

"Yo estaba con mi esposo en urgencias cuando se escucharon los impactos, un hombre me dijo que me tirara, que no me asomara y vi que unos muchachos corrieron", dijo una mujer que se encontraba en el hospital.

Refirió que observó a elementos de la Policía Estatal, quienes buscaban a los civiles armados.

Elementos de la Policía Investigadora se encuentran recolectando evidencias, así como resguardando el área, así como la camioneta que quedó en el estacionamiento de urgencias.