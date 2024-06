Polemizan por sobrerrepresentación en INE

Ciudad de México.- Frente a la nueva conformación de la Cámara de Diputados, la disputa entre las coaliciones es la sobrerrepresentación.

Durante la sesión del Consejo General del INE, los representantes de Oposición acusaron a Morena, PVEM y PT buscar tener más legisladores de los que les corresponden, pero la 4T responde que, les guste o no, la sobrerrepresentación se aplica por partido, no por coalición, por lo que tendrán mayoría calificda en San Lázaro.

Mientras que los consejeros electorales advierten que a todos les gustaría una representación pura, pero en México no existe.

Incluso, algunos afirman que quienes acusan hoy de abuso en la repartición, no fueron capaces de corregir en la Constitución lo que hoy critican cuando fueron mayoría.

De acuerdo con las proyecciones que hacen consejeros en el INE y el Gobierno federal, la Coalición Sigamos Haciendo Historia sí tendría mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

El artículo 54 de la Constitución indica que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

"En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

"Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento", indica la regla constitucional.

"Nosotros aplicaremos las reglas que establece la Constitución y la ley. Creo que no es equitativo, no es del todo equitativo un sistema que permite esta sobrerrepresentación y que además se aplica por partido. Pero así lo ordena la Constitución, entonces tenemos que hacerlo", afirmó el consejero Jaime Rivera.

El representante de Morena, Hamlet García, insistió en que no están cometiendo una ilegalidad, pues la Constitución habla de partidos, no de coaliciones.

"De otra manera, implicaría extender el supuesto de la fracción cuarta a las coaliciones, entonces, ninguna coalición podría tener 300 diputados en el Congreso.

"Como consecuencia de que no se permita una sobrerrepresentación individual a los partidos políticos que contienden, porque es natural que en una elección no haya dos ganadores, va a haber un partido que tenga el consenso amplio de la ciudadanía, que no pase de estos 300 y con su coalición logre la mayoría calificada", agregó.

Sin embargo, el PRI insistió en que la sobrerrepresentación existe por algo, y es para darle equidad a las cámaras.

"El sistema de representación no puede ser leído a la literalidad de la Constitución, es un sistema de compensación, no de descompensación.

"¿Qué quiere decir esto? El ocho por ciento es el límite máximo que otorga la Constitución para la representación, pero no es el ocho por ciento. La corrección que se tiene que dar es hacia la representación pura, no a la sobrerrepresentación", consideró el priista.

El consejero Uuc-Kib Espadas criticó que quienes se quejan no corrigieran el error cuando fueron gobierno.

"No se vale reclamar que no hay proporcionalidad directa cuando desde el año 2000 PRI y PAN podían haber establecido la proporcionalidad directa en cualquier momento y no solo eso, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Pena reclamaron eliminar las plurinominales, hay que hacerse cargo de la responsabilidad que deja el ejercicio del poder.

"La Constitución que escribieron ustedes ordena otra cosa. No estoy de acuerdo con lo que ordena la Constitución, pero yo no soy nadie para juzgar la constitución y protesté obedecerla", dijo.