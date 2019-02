Podría salvarse 80% de niños con cáncer

Ciudad de México— Con detección temprana y tratamiento médico exitoso, entre ocho y nueve de cada 10 niños con cáncer podrían superar la enfermedad, aseguró Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE.

Agregó que esta meta puede lograrse si se conjuntan esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud para promover y difundir la detección temprana de esta enfermedad.

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora este 15 de febrero, el titular del ISSSTE sostuvo que es importante sensibilizar a la población para prevenir este mal, que es de alto impacto.

Actualmente, en México sobrevive sólo el 50 por ciento de los niños con cáncer, mientras que en otros países lo logra hasta el 90 por ciento, aclaró la Jefa de los Servicios de Oncología Pediátrica del Instituto, Farina Arreguín González.

Añadió que en el ISSSTE la sobrevida global a cinco años de los menores con esta enfermedad es del 64 por ciento, por arriba de la media nacional.

La especialista indicó que impulsan una estrategia para aumentar la detección temprana y la referencia rápida de los pacientes al Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre.

Detalló que la iniciativa consiste en capacitar en diagnóstico temprano del cáncer infantil a estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que sepan diagnosticar y referir oportunamente a los niños.

Refirió que el Instituto cuenta con una red de comunicación directa, vía telemedicina, internet y telefónica entre las unidades de primer y segundo nivel de atención con el Servicio de Oncología Pediátrica del CMN 20 de Noviembre, con la que han logrado eliminar trámites burocráticos que retrasaban el rápido envío de los infantes con sospecha de cáncer a los servicios especializados.

A la fecha, han logrado reducir el tiempo de referencia de los pacientes de 101 a sólo 14 días, sostuvo.

Recordó que en el País se registran cada año alrededor de 15 mil nuevos casos de cáncer infantil, principalmente leucemias agudas, tumores del sistema nervioso central y linfomas.

La doctora subrayó que la detección temprana empieza por la sospecha de cáncer por parte de padres, cuidadores y maestros, por lo que compartió qué signos pudieran ser indicios de cáncer infantil:

-Fiebre de más de 38°C, que ha sido tratada por un médico con analgésicos o antibióticos y que persiste por más de dos semanas.

-Percibir en el niño cansancio, apatía, tristeza y desgano de manera significativa.

-Pérdida de peso importante en seis meses.

-Sangrados en nariz o cualquier parte del cuerpo.

-Aparición de moretones no explicables por algún golpe; presencia de puntitos rojos en la piel, pueden ser datos de sangrado e indicio de que la médula ósea se encuentre ocupada por células malignas.

-Aumento de volumen o tamaño en cualquier parte del cuerpo, como en los ganglios de cuello, axilas, ingles o en cara.

-En el caso de los bebés, el abdomen distendido pudiera ser dato de cáncer; en los varones infantes y adolescentes, el aumento de tamaño en testículos.



Sospecha de tumor cerebral

-Dolor de cabeza persistente que no se quita, generalmente es matutino y se puede acompañar de vómito.

-Alguna alteración neurológica evidente como que el niño se vaya de lado o camine como "borrachito" o que el ojo se le vaya de lado.

-Aparición de un reflejo blanco en el ojo puede ser dato de un tumor que se llama retinoblastoma y que se presenta en niños pequeños; así como dolor óseo que no sea explicable con nada.