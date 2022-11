Poder Judicial protege a criminales y ahora hasta factureros: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Poder Judicial protegen a criminales y hasta a defraudadores fiscales.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal criticó el comportamiento de jueces, por lo que seguirá denunciando los "sabadazos", que son las resoluciones para liberar a criminales en días de descanso, y dijo esperar a que actúe el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

- ¿Serían los jueces quienes tienen mayor complicidad con el crimen?, se le cuestionó.

"Donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan, porque se integró mal, la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, porque resulta que se vuelven muy muy muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo", respondió.

- ¿Una reforma?

"Puede salir del Poder Judicial, una reforma en ese sentido, porque hace falta, hace falta y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, por qué no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema, y no se inicia ningún proceso de investigación y la Judicatura es para eso, es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el legislativo, tiene que surgir del interior del Poder Judicial y para eso es la Judicatura".

"Pero por ejemplo, eso, para que se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo, por qué no se meten en esto que estamos tratando. Está como lo otro, discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales, cómo van a estar protegiendo factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos y van a seguir ¿vamos a seguir con lo mismo, lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo. Y ahora qué es un delito grave lo quieren quitar".

El jefe del Ejecutivo aseveró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva, él exhibirá dicha situación en su conferencia mañanera.

- ¿La van a quitar (la prisión preventiva), presidente?

"¡No, no! porque aquí lo vamos a denunciar. Cómo van a ser los jueces y magistrados y ministros defensores de delincuentes de cuello blanco, cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia".

- La justicia no les importa, ni la mencionan (...) hacen lo que quieren, nadie los para, semidioses.

"No, no, no, se ha avanzado, hay todavía muchos obstáculos, pero vamos a seguir tratando el tema. La fuerza de la opinión pública es un poder, todo lo que hacemos. Antes hacían lo que querían, porque la gente ni se enteraba, no se sabía quién es eran los jueces, quieres cenar los magistrados, quiénes eran los ministros, todo era casi en la clandestinidad, todo se daba en la clandestinidad, ahora no y hay que seguir denunciando".

La Corte se perfila a invalidar este jueves la reforma de 2019 con la que la 4T incluyó tres delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva forzosa.

Se trata de los delitos de emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal, por montos superiores a 8.7 millones de pesos.