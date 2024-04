Podemos ganar elección si logramos que vote el 70%, dice PAN

Ciudad de México.- Se necesita una participación del 70 por ciento en la elección del 2 de junio para vencer el efecto de influencia de los programas sociales a favor de Morena, advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Manifestó que hay el "runrún" de que ya no hay nada que hacer a nivel federal. Sin embargo, afirmó, sí se puede lograr el triunfo, si hay una alta participación.

"Si nosotros logramos que la gente que realmente está consciente de que las cosas en el país no van bien y van a votar, no hay programas sociales clientelares que nos puedan ganar, podemos ganar la elección si logramos que vote el 70 por ciento por de las y los mexicanos", aseguró el dirigente.

En un evento de campaña en Querétaro, Cortés sostuvo que sí hay casos de alta participación en elecciones federales.

Como ejemplo, dijo que en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en 2021, hubo una casilla donde votó casi el 90 por ciento del listado nominal.

"No, sí se puede, si la gente va a votar, sí ganamos", expresó en su mensaje.

Recordó que donde votó en Morelia había una fila de dos horas para poder votar.

"En otras zonas de Morelia casi no había filas, votó el 45 por ciento. Si nosotros logramos hacer conciencia, que es lo que yo quiero pedirles, es que nos ayuden, ya no sólo viniendo eventos, ya no solo yendo a votar, convenciendo", mencionó.

Pidió a simpatizantes y militantes del PAN intensificar su labor de convencimiento en redes sociales, el WhatsApp y con los vecinos y familia para ganar no sólo la Presidencia de la República, sino también las alcaldías, los tres distritos federales, los distritos locales y las candidaturas al Senado por ese Estado.

El dirigente del PAN pidió obtener más de 520 mil votos, que es la cifra con la que ganaron el Gobierno de Querétaro.